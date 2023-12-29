Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin yıl sonuna dair görüşlerini paylaştı. Buterin, Ethereum ağına ilişkin görüşlerini ve ağın cypherpunk köklerine geri döndürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili olarak 28 Aralık’ta blog gönderisi yayınlayan Vitalik Buterin, Ethereum’un temel değerlerine yani daha “cypherpunk” olduğu ilk günlerine geri döndüğünü vurguladı. Buterin, Bitcoin ve Ethereum’un başlangıçtaki vizyonunun idealist, açık, şeffaf ve sansüre dayanıklı bir internet ve ekonomi inşa etmek olduğunu belirtti.

Vitalik Buterin bu vizyonun işlem ücretlerinin artmasıyla değişime uğradığını belirtti ve böylelikle ağda ödemelere ve spekülasyona odaklanan uygulamaların daha baskın hale geldiğinden yakındı.

Bitcoin’in geliştirilmesine yol açan Cypherpunk hareketi, bireyleri devlet veya şirket baskısına karşı korurken gizliliği ve sosyal dönüşümü teşvik etmek için teknolojinin kullanımını savunuyor.

Ethereum Köklerine Geri Dönüyor

Vitalik Buterin 2023 yılının işlem ücretlerini düşüren rollup’lar, zk-proof gibi gizlilik odaklı geliştirmeler ve finansın ötesine geçme arzusu gibi Ethereum’da Cypherpunk ruhunun yeniden canlandığına dair işaretlere dikkat çekti.

Ethereum, gelecekte daha geniş çaplı interneti etkileyebilecek sosyal kurtarma cüzdanları, tahmin piyasaları ve ikinci dereceden oylama gibi açık ve merkeziyetsiz güvenlik inovasyonları için bir test ortamı olabilir.

Ethereum’un kurucu ortağı bunun da ötesinde, geleceğin ideal Web3 teknoloji yığınının DNS, e-posta, ödemeler, kimlikler, yayıncılık ve yönetişim için merkezsiz alternatifler içerdiğini ve bunların merkezi kontrol noktalarından kaçınarak birlikte çalıştığını söyledi.

Buterin, pek çok kişinin kripto para piyasasına zengin olmak için geldiğini ancak teknolojinin neler yapabileceğini fark ettiklerinde merkeziyetsizlikten kopamadıklarını belirtti.

Kripto para dünyasına ilk girişleri zengin olma arzusu olan, ancak daha sonra ekosistemle tanışan ve daha açık ve merkezi olmayan bir dünya inşa etme arayışına inanan pek çok insan var.

Vitalik Buterin son dönemde blog gönderilerine ağırlık veriyor. Bu hafta başlarında kaleme aldığı bir başka blog gönderisinde doğrulayıcıların üretmesi gereken kriptografik imzaların sayısını azaltarak Ethereum ağı üzerindeki yükün azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunan Buterin, Mayıs ayında ise Ethereum’un mutabakatını, blokları doğrulama ve ağı güvence altına alma temel işlevlerinin ötesine taşımanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ethereum Fiyatı 2023 Yılında İki Kat Arttı

2023 yılının son haftasına yükselişle başlayan Ethereum (ETH) hafta başında 2.430 dolara kadar yükseldi ve böylelikle yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Bununla birlikte Ethereum (ETH) fiyatı 2023 yılı boyunca fiyat performansı açısından Bitcoin’in ve Solana ve Avalanche gibi rakip blockchain ağlarının token’lerinin gerisinde kaldı.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi ve akıllı sözleşmeler konusunda sektörde standartları belirleyen Ethereum (ETH), yıl başında 1.200 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Dolayısıyla kısa bir süre önce ETH’nin 2.400 doların üzerine yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda ETH’nin 2023 yılında değerini iki kat arttırdığını söylemek mümkün.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce kripto para odaklı içerikler üreten YouTuber Lark Davis’in Ethereum’un (ETH) 15.000 dolara yükselebileceğine dair fiyat tahminini paylaşmıştık.