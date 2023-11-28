Vitalik Buterin’e göre yapay zekaya dair açıklamalarda bulundu. Buterin, yapay zekanın, insan zekasını alt etme olasılığının büyük bir risk oluşturduğunu ve insanlığın sonunu getirebileceğini düşünüyor.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yapay zeka teknolojisinin kontrolsüz bir şekilde geliştirilmesi sonucu insan zekasının kapasitesinin üzerine çıkmasına ve gezegenin sonunu getirme olasılığına dair endişelerini paylaştı.

Vitalik Buterin bu kapsamda yapay zeka ile insanların icatları arasındaki farklılıkları inceledi ve yapay zeka teknolojisinin hızla gelişen, benzersiz yeteneklerinin yarattığı potansiyel risklere vurgu yaptı.

Vitalik Buterin’den Yapay Zeka Uyarısı

27 Kasım’da yayınladığı blog gönderisinde Vitalik Buterin, yapay zekanın matba ve sosyal medya gibi önceki insan icatlarından farklı olduğuna vurgu yaptı. Buterin, yapay zekanın hızla kendisini geliştirme yeteneğinin, insanların bilişsel yeteneklerini alt edebileceğini ve bu anlamda bir risk oluşturduğunu düşünüyor.

Buterin, yapay zekanın insan oğlunu potansiyel bir tehlike olarak görebileceğini ve sonuç olarak insanlığın sonunun gelebileceği senaryoların gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Ethereum’un kurucu ortağı bu teorisini desteklemek için 2022 yılının Ağustos ayında yapılan ve 4.270’in üzerinde makine öğrenimi araştırmacısının katıldığı bir ankete atıfta bulundu. Bu ankette yapay zekanın insanlığın sonunu getirme ihtimali %5 ile %10 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Vitalik Buterin gönderisinde ayrıca son derece zeki yapay zekaların olduğu bir dünyanın insanları tatmin edip etmeyeceğini sorguluyor. Vitalik Buterin ilginç bir yaklaşımda bulunarak yapay zekanın insan zekasını geride bırakması durumunda insanların “evcil hayvana” dönüşeceğini tahmin etti.

Buterin Beyin-Bilgisayar Arayüzlerini Savunuyor

Vitalik Buterin her ne kadar şu an için kulağa pek fazla gerçekçi. gelmese de yapay zeka ile ilgili tehlikeleri azaltmak için insan beynine bilgisayar arayüzlerinin (BCI) entegre edilmesini savunuyor. Vitalik Buterin bu tür bir entegrasyonun insanlar ve makineler arasındaki iletişim sürecini önemli ölçüde kısaltabileceğini savunuyor. Buterin’e göre bu tür bir entegrasyon ayrıca yapay zekanın insani değerlerle uyuşmayan şekilde hareket etme riskini de azaltabileceğine inanıyor.

Yazısını sonlandırırken iyimserliğini koruyan Buterin, insanlığın evrenin parlayan yüzü olduğunu, insanların binlerce yıldır potansiyelini genişleten teknolojiler geliştirdiğini ve gelecekte de bunun devam edeceğini ifade etti. Buterin, uzay yolculuğu ve jeomühendislik gibi insan icatlarının Dünya yaşamının güzelliğini milyarlarca yıl boyunca koruyacağı bir gelecek tasavvur etti.