Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Tornado Cash geliştiricileri Alexey Pertsev ve Roman Storm’un hukuk mücadelesini desteklemek için 113.000 dolar değerinde 30 ETH bağışladı. Bağış, merkeziyetsiz fon toplama platformu Juicebox üzerinden gerçekleştirildi.

Zincir üstü veriler, Buterin’e ait olan vitalik.eth cüzdanının söz konusu bağışı 30 Mayıs’ta gerçekleştirdiğini gösteriyor. Juicebox platformundaki bağış kampanyasında Tornado Cash geliştiricileri için şimdiye kadar 2,2 milyon dolar değerinde 595,82 ETH toplandı.

Açık Kaynak Kod Suç Değildir

Vitalik Buterin’in de aralarında yer aldığı kriptografi uzmanları, kripto varlıkların gizliliği için şifreleme araçlarını savunuyor. Vitalik Buterin şimdiye kadar Ethereum’un gizliliğini arttırmak için çok sayıda makale yayınladı. Bu nedenle Buterin’in Tornado Cash geliştiricileri için oluşturulan bağış kampanyasına dahil olması sürpriz değil.

Kampanyaya yapılan birçok bağışta destekçiler işlemlerine “desteğimizi aldınız”, “kod suçlu değildir”, “özgürlüğü destekleyin” ve “Açık kaynak herkesin hak ettiği bir ifade özgürlüğü biçimidir” gibi ifadeler ekledi.

Vitalik Buterin geçmişte de bu tür kampanyalara bağışta bulundu. Buterin 2022 yılında Avustralyalı aktivist ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ı destekleyen ‘AssangeDAO’ya o dönemde 30.980 dolar değerinde olan 10 ETH bağışta bulunmuştu.

Tornado Cash Geliştiricileri Ciddi Suçlamalarla Karşı Karşıya

Tornado Cash, kullanıcılarının anonim kripto para işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir kripto para karıştırıcısı olarak tanımlanabilir. Ancak kripto para karıştırıcısının suçlular tarafından kara para aklama, hack ve hırsızlık vakaları için yaygın olarak kullanılması ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) dikkatini çekti ve Ağustos 2022’de Tornado Cash’e yaptırımlar uygulandı.

Bu gelişmenin ardından Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, suçlu mali akışları gizlemek ve tartışmalı Ethereum karıştırma hizmeti aracılığıyla para aklamayı kolaylaştırmak suçlamasıyla Amsterdam’da tutuklandı.

Yaklaşık bir yıl sonra Tornado Cash’in diğer geliştiricileri Roman Storm ve Roman Semenov, 1 milyar doları aklamakla suçlandı ve Storm Washington Eyaleti’nde tutuklandı. Pertsev, bu ayın başlarında 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2023 yılında ABD’de tutuklanan Roman Strom, hala 2024 yılının Eylül ayında görülecek duruşmayı bekliyor.