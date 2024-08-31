Ethereum kurucu ortağı pump and dump ile suçlanıyor.

Kripto para topluluğu birkaç gündür en büyük altcoin ve kurucusuyla ilgili bir iddiayı tartışıyor. Bir süre sessizliğini koruyan Ethereum Kurucu Ortağı Vitalik Buterin, iddialara yanıt verdi.

Satışlar Kâr Amaçlı Değil

Buterin, zincir üstü verilere göre 30 Ağustos’ta 800 ETH’yi bir çoklu imza cüzdanına taşıdı. 800 Ether, güncel kur ile 2 milyon dolardan fazla ediyor.

Bir X kullanıcısı, bunun bir pump and dump işlemi olduğunu iddia etti.

Pump and dump, bir varlığın değeri pozitif açıklamalar gibi yöntemler ile suni olarak şişirildikten sonra elden çıkarılmasını ifade ediyor.

Kullanıcıya göre Buterin, Ether ile ilgili olumlu gönderiler paylaştıktan sonra kâr elde etmek için ETH sattı.

Sosyal medyada büyük bir tartışma konusuna dönen iddiayı sorun etmeyenler de oldu. X kullanıcısı Ansem, “Kurucuların kripto satmasında ne var? Kripto tarihinin en önemli ikinci projesini yarattı, biraz kâr alabilir,” dedi.

Buterin, sessizliğini bu gönderiyi yanıtlayarak bozdu. İşlemlerin hayır ve destek amaçlı yapılan transferler olduğunu söyledi.

2018’den beri kripto satıp aldıklarımı elimde tuttuğum olmadı. Hepsi Ethereum ekosisteminde ve genel olarak hayır işleri alanında değerli gördüğüm projelere gitti.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH) ise tartışmalardan bağımsız ve piyasadaki genel düzeltmenin etkisinde ilerliyor gibi gözüküyor. Son 24 saatte değişiklik göstermeyen, yedi günde ise yüzde 8,5 değer kaybeden ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.525 dolardan işlem görüyor.