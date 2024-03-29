Ethereum kurucusuna göre memecoin piyasası kontrolden çıktı.

Ethereum Kurucu Ortağı Vitalik Buterin, 2024 boğa piyasasında performanslarıyla dikkat çeken memecoin’leri eleştirdi. Buterin’e göre insanlar bu “aptallığa” karşı durmalı.

Ethereum Kurucusu Memecoin’lere Karşı

Vitalik Buterin, 29 Mart’ta kişisel blogunda bir gönderi paylaştı. Buterin, gönderide her gün onlarcası piyasaya sürülen memecoin’lerin büyük kısmının yeni ve ilginç hiçbir şey sunmadığını söyledi.

Ethereum kurucusu, Solana ağında yaşanan duruma da dikkat çekti. Kurucu, ırkçı nitelikte çok sayıda memecoin’in piyasaya dolduğunu öne sürdü.

Vitalik Buterin şunları kaydetti:

Bu çılgınlık karşısında yapılacak şey silkelenmek ve bu aptallıktan ne kadar tiksindiğimizi ve karşısında durduğumuzu söylemek.

Alanı İyileştirmek Mümkün

Ethereum kurucusu, memecoin’lerin yalnızca bir spekülasyon aracı olmaktan çıkıp işlevsellik kazanarak alanın iyileştirilebileceğini düşünüyor.

Buterin, kendisine bağışlanan Dogelon Mars (ELON) coin’leri biyomedikal hayır kuruluşu Methuselah Vakfı’na bağışladığını ve iki oluşum arasında etkileşim başladığını açıkladı. ELON, böylece bağış kampanyalarında kullanılabileceği bir işlev kazandı. Ancak bu da memecoin’leri genellikle yükseliş potansiyeli ve eğlenceli olmaları nedeniyle satın alan kullanıcıya bir şey katmıyor.

Vitalik, Güneydoğu Asya’ya yaptığı geziler sırasında Axie Infinity’nin P2E (oynayarak kazan) özellikleri sayesinde “sınıf atlayan” aileler ile karşılaştığını söyledi. Ethereum kurucusuna göre memecoin’ler düşük gelir sınıfını düşük risk ile korurken, eğlence özelliğini kaybetmeyen bir yaklaşım edinebilir.