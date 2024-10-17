Vitalik Buterin, Ethereum’un geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buterin, Ethereum kullanıcılarının 34 farklı blockchain’i kullanıyormuş gibi hissettirilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, kısa bir süre önce yayınladığı blog gönderisinde Ethereum’un geleceğine ilişkin planlarını açıkladı ve “The Surge” olarak adlandırılan aşamaya ilişkin detayları paylaştı.

Possible futures for the Ethereum protocol, part 2: The Surgehttps://t.co/DdEUpV4zQN — vitalik.eth (@VitalikButerin) October 17, 2024

Buterin, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların Layer 2 (L2) çözümleriyle kolayca etkileşim kurabileceği birleşik bir Ethereum ekosistemi öngördü. Ethereum’un ölçeklenebilirliği ve verimliliği artırarak kullanıcı deneyimini iyileştireceğini belirtti.

“The Surge” adlı aşamada, Ethereum’un L1 veri bant genişliği EIP-4844 ile önemli ölçüde artırıldı ve L2 çözümleri, Ethereum ekosistemini ölçeklendirme sorumluluğunu aldı. The Surge aşamasının ana hedefleri arasında 100,000+ TPS (işlem/saniye) kapasitesine ulaşmak, L1’in merkezsizliği ve güvenilirliğini korumak, en az bazı L2’lerin Ethereum’un temel özelliklerini (güvenilir, açık, sansüre dirençli) tamamen miras almasını sağlamak ve L2’ler arasında maksimum birlikte çalışabilirlik sağlamak bulunuyor.”

Ethereum’un günlük işlemler için daha elverişli hale getirilmesi için katman-1 ve katman-2 ağlarının etkileşiminin kolaylaştırıldığı bir ekosistem öngören Buterin, ağın ölçeklenebilirliğinin ve verimliliğinin arttırılarak kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine vurgu yaptı. Buterin bunun için Ethereum’un saniyede 100.000 işlem (TPS) ulaşması gerektiğini söyledi.

Vitalik Buterin ayrıca blockchain’lerin ölçeklenebilirliklerini arttırmak için merkeziyetsizlikten taviz vermemesi gerektiğini söyledi.

Mevcut durumda Ethereum’un 34 farklı blockchain’den oluşuyormuş gibi göründüğünü belirten Buterin, gelecekte tüm katman-2 ağlarının tek bir platformda kesintisiz bir şekilde kullanabileceğini öngörüyor.

CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte %10 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.616 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum’un kripto para piyasasındaki hakimiyeti %13 seviyesinde.