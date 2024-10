Vitalik Buterin, Ethereum’un geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buterin, Ethereum kullanıcılarının 34 farklı blockchain’i kullanıyormuş gibi hissettirilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, kısa bir süre önce yayınladığı blog gönderisinde Ethereum’un geleceğine ilişkin planlarını açıkladı ve “The Surge” olarak adlandırılan aşamaya ilişkin detayları paylaştı.

Possible futures for the Ethereum protocol, part 2: The Surgehttps://t.co/DdEUpV4zQN

— vitalik.eth (@VitalikButerin) October 17, 2024