Vitalik Buterin artık ekosistemdeki tüm projelerin topluluk standartlarının yükselmesi gerektiğini söyledi.

Ethereum’da Dencun yükseltmesiyle gelen blob’lar, ölçeklendirme çözümlerindeki işlem ücretlerini çok daha ucuzlaştırdı.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Perşembe günü yayınladığı blog gönderisinde Ethereum’un kitlesel benimsenmesinin arttırılması için nasıl ölçeklendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı ve ağdaki geliştirme çalışmalarının katman-2’lere kaydığına dikkat çekti.

Vitalik Buterin Katman-2’ler Hakkında Ne Düşünüyor?

Ağda yeni uygulanan EIP-4844’ü bir kilometre taşı olarak tanımlayan Buterin, katman-2 ölçeklendirme çözümlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

EIP-4844, katman-2 ağlarının daha önce mümkün olandan çok daha düşük bir maliyetle toplu işlemler gönderebileceği özel bir veri kullanılabilirlik alanı (bloobspace) yaratıyor. Bu yükseltmeden faydalanabilecek ağlar arasında Polygon, Arbitrum ve Optimism ve diğerleri yer alıyor

Vitalik Buterin ölçeklendirme konusunda bundan sonraki hedeflerinin blob kapasitesini artırmak ve mevcut L2’leri iyileştirmek olduğunu söyledi.

Vitalik Buterin, katman-2’leri daha iyi hale getirmek için veri sıkıştırma kullanarak işlem boyutlarını azaltmayı, güvenlik için katman-1’leri daha idareli kullanmayı ve toparlamaları dahili olarak ölçeklendirmeyi öneriyor. Buterin ayrıca kodu yalnızca nadir durumlarda güvenlik konseyleri tarafından değiştirilebilen katman-2’ler için merkeziyetsizliğe geçiş çağrısında bulundu.

Ethereum’un (ETH) 10 Yılı Nasıl Geçecek?

Vitalik Buterin blog gönderisinde geliştiricilere çağrıda bulundu ve bloob’ların piyasaya sürülmesiyle artık son on yılın değil, içinde bulunduğumuz on yılın standartlarını karşılayan protokoller geliştirmesi için çağrıda bulundu. Vitalik Buterin şu ifadelere yer verdi:

Artık hiçbir mazeretimiz yok. Günümüzde, aynı anda hem cypherpunk hem de kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyacağımız tüm araçlara ve aslında sahip olacağımız araçların çoğuna sahibiz. Bu yüzden harekete geçmeli ve bunu gerçekleştirmeliyiz.

Vitalik Buterin hala Ethereum’un temel katmanında daha gelişmiş özellikler eklemeyi ve katman-2 ağlarındaki hata riskinin azaltılması gerektiğini savunuyor.

Vitalik Buterin geride bıraktığımız hafta yaptığı bir başka açıklamada Ethereum’da staking’i büyük staking sağlayıcılarından uzaklaştırarak merkeziyetsizleştirmek için bir öneride bulunmuştu.