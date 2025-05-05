Vitalik Buterin, Ethereum’un işlem altyapısını sadeleştirerek hem 100 kat performans artışı sağlamayı hem de ağı Bitcoin kadar basit hale getirmeyi hedefleyen iddialı bir öneri sundu. Buterin bu kapsamda Ethereum Sanal Makinesi (EVM) yerine RISC-V mimarisinin kullanılmasını önerdi.

Özet:

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum Sanal Makinesi’nin (EVM), RISC-V ile değiştirilmesini teklif etti.

Böylelikle sıfır bilgi kanıtları (ZK-proofs) ve işlem hızında 100 kat artış sağlamak hedefleniyor.

Plan, ağın kod yapısını sadeleştirerek daha fazla geliştirici katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ancak öneri, uyumluluk sorunları ve araç eksiklikleri nedeniyle risk barındırıyor.

“Bitcoin’in Sadeliği İlham Verici”

Vitalik, 3 Mayıs tarihli blog yazısında şunları söyledi:

“Bitcoin’in en iyi yönlerinden biri, protokolünün ne kadar sade ve anlaşılır olması. Ethereum’u da benzer bir seviyeye getirebiliriz.”

Ethereum’un mevcut sanal makinesi olan EVM, Ethereum’a özel tasarlanmış olsa da, uygulamaların yürütülmesi için fazladan çeviri adımları gerektiriyor. RISC-V ise doğrudan işlemci seviyesinde çalışabiliyor, bu da hem performansı artırıyor hem de sistemi sadeleştiriyor.

RISC-V Geçişi Ne Sağlayacak?

Vitalik’in açıklamasına göre, RISC-V’e geçiş, Ethereum’u 100 kata kadar hızlandırabilir, yeni altyapı oluşturmanın maliyetini düşürebilir, kritik güvenlik açıklarının riskini azaltabilir ve sosyal saldırı yüzeyini ve protokolün bakım yükünü düşürebilir. Ayrıca daha fazla geliştiricinin Ethereum protokolünü anlaması ve katkı sağlaması kolaylaşabilir.

Ancak bu vizyon bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Kronos Research analisti Dominick John şu uyarılarda bulundu:

“Bu öneri, geri uyumluluğu bozabilir, geliştiricilerin yeniden eğitilmesini zorunlu kılabilir ve henüz gelişmemiş araçlara bağımlı olabilir.”

Ayrıca Ethereum’un yönetişim yapısı, dağınık paydaşlar arasında geniş uzlaşı gerektirdiği için süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

“Fiyat Teknolojik Olgunluğu Göstermez”

Galaxy araştırmacısı Thad Pinakiewicz, Ethereum’un fiyat performansına değil, altyapı başarısına odaklanılması gerektiğini vurguladı:

“Ethereum’un fiyatı sabit diye başarısız olduğunu düşünmek yanlış. Tam tersine, başkalarının kopyaladığı altyapıyı kuruyor.”

Vitalik’in bu son önerisiyle Ethereum’u teknik karmaşıklığını azaltarak daha sürdürülebilir ve yaygın kullanılabilir bir ekosistem haline getirmeyi hedefliyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi, topluluk desteği, araç zinciri gelişimi ve yönetişim başarısına bağlı olacak.