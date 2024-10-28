Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı’nın araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kaynak yaratmak amacıyla ETH sattığını açıkladı. Buterin, vakfın ETH varlıklarını staking yerine satış yoluyla değerlendirmesinin, piyasaya doğrudan etki etmeme isteğinden kaynaklandığını söyledi.

Ethereum Vakfı, ETH’lerini stake etmek yerine satması nedeniyle bir süredir topluluğun eleştirileriyle karşı karşıya. Vitalik Buterin 25 Ekim’de sosyal medya hesabından Ethereum’da istemci doğrulaması için yol haritasını paylaştı.

bro the ETH foundation is paying researchers and devs that are responsible for (i) ethereum not bleeding 5M ETH/year to proof of work

(ii) your fees being low today

(iii) your txs getting included in < 30s instead of like 1-30 min (eip 1559) show some respect — vitalik.eth (@VitalikButerin) October 26, 2024

Bir X kullanıcısı, Buterin’in paylaşımının altına yorum yaparak “ETH satmayı bırakma” çağrısında bulundu. Bu gelişme üzerine Buterin son bir ayda hiç ETH satmadığını hatta ETH biriktirdiğini açıkladı. Buterin’in bu açıklaması, Ethereum Vakfı’na ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Buterin, vakfın ETH satışlarının, Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP)-1559 gibi önemli güncellemelerin araştırma geliştirme faaliyetleri için finansman sağlama amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bu tür güncellemeler, Ethereum ağının ölçeklenebilirliğini, işlem hızını ve işlem maliyetlerini azaltmak gibi yenilikler içeriyor:

Kardeşim, Ethereum Vakfı araştırmacılara ve geliştiricilere ödeme yapıyor ve bu kişiler: (i) Ethereum’un her yıl 5 milyon ETH’yi proof of work’e kaptırmamasını sağlıyor,

(ii) bugün işlem ücretlerinin düşük olmasını sağlıyor,

(iii) işlemlerinin 1-30 dakika yerine 30 saniyeden kısa sürede dahil edilmesini sağlıyor (EIP-1559). Biraz saygı göster.

Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı tarafından yapılan ETH satışlarından elde edilen gelirin sıfır bilgi teknolojisi, kullanıcı güvenliği için hesap soyutlama gibi geliştirmelere ve dünya çapında Ethereum’u tanıtan etkinliklere fon sağlamak için kullanıldığını belirtti ve bu tür faaliyetlerin 2016 yılından bu yana Ethereum ağına kesintisiz güvenlik ve istikrar sağladığını vurguladı.

Piyasa Etkisi Üzerinde Tarafsız Kalma Stratejisi

Blockchain analitik platformu Scopescan’e göre Ethereum Vakfı bugün yani 28 Ekim’de yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 4.066 ETH sattı. Veriler, Ethereum Vakfı’nın rezervlerindeki 271.000 ETH’yi stake etmesi halinde yılda yaklaşık 20,08 milyon dolar kazanabileceğini gösteriyor.

Ancak Vitalik Buterin’e göre vakıf, staking yapmama kararını, olası tartışmalı bir hard fork durumunda tarafsız kalmak adına alıyor. Buterin, Ethereum Vakfı’nın merkeziyetsizlik ilkelerine uygun hareket etmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Ethereum Vakfı’nın kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu hatırlatan Buterin, bu nedenle geliştirme faaliyetlerini ve ağdaki operasyonları finanse etmeyi tercih ettiğini söyledi. Buterin, bu yaklaşımın Ethereum’un uzun vadeli hedefleriyle daha uyumlu olduğunu belirtti.