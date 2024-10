Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı’nın araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kaynak yaratmak amacıyla ETH sattığını açıkladı. Buterin, vakfın ETH varlıklarını staking yerine satış yoluyla değerlendirmesinin, piyasaya doğrudan etki etmeme isteğinden kaynaklandığını söyledi.

Ethereum Vakfı, ETH’lerini stake etmek yerine satması nedeniyle bir süredir topluluğun eleştirileriyle karşı karşıya. Vitalik Buterin 25 Ekim’de sosyal medya hesabından Ethereum’da istemci doğrulaması için yol haritasını paylaştı.

bro the ETH foundation is paying researchers and devs that are responsible for

(i) ethereum not bleeding 5M ETH/year to proof of work

(ii) your fees being low today

(iii) your txs getting included in < 30s instead of like 1-30 min (eip 1559)

show some respect

— vitalik.eth (@VitalikButerin) October 26, 2024