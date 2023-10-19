Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, cüzdanından yapılan son transferlere ilişkin söylentilere açıklık getirdi. Buterin, bu transferlerin ETH satışı olmadığını, hayır kurumlarına ve kâr amacı gütmeyen kurumlara yaptığı bağışlar olduğunu açıkladı.

Vitalik Buterin, kazanç sağlamak için ETH ve cüzdanındaki diğer kripto para birimlerini sattığına ilişkin spekülasyonları yalanladı. Vitalik Buterin, 17 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cüzdanından gerçekleştirilen transferlerin “bağış” amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Vitalik Buterin, Ethereum Satmadığını Açıkladı

Vitalik Buterin, Ethereum (ETH) sattığına yönelik medyada çıkan spekülasyonlara nihayet yanıt verdi. Buterin, Warpcast’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer “Vitalik XXX miktarda ETH’yi borsaya gönderdi” şeklinde bir yazı görürseniz, aslında bu satış yaptığım anlamına gelmiyor. Bu, benim bir hayır kurumuna, kar amacı gütmeyen bir kuruluşa ya da başka bir projeye bağış yapmam ve alıcının da masrafları karşılamak zorunda olduğu için satış yaptığını gösterir. 2018 yılından bu yana Ethereum’da kâr satışı yapmadım.

Bu tür tartışmalar, Vitalik Buterin’in 50 milyon dolarlık Ethereum satışı yaptığı 2017 yılının Aralık ayına uzanıyor. O dönemde Vitalik Buterin’in 50 milyon dolarlık ETH satışı gerçekleştirmesi, Ethereum’da büyük bir etki yaratmıştı. Vitalik Buterin, 2017’deki satışının son olduğunu, bir daha kâr satışı yapmadığını açıklamıştı.

Vitalik Buterin’in Kripto Para Transferleri Tartışmalara Yol Açtı

Blockchain analitik şirketi PeckShield, 16 Ekim’de “Vitalik.eth” adlı cüzdanından Gemini kripto para borsasına yaklaşık 14,9 milyon dolar değerinde USD Coin (USDC) transferi gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu transfer, kripto para topluluğunda Vitalik Buterin’in kripto para sattığına dair tartışmalara yol açtı.

Ancak kısa bir süre içerisinde TrustNodes, söz konusu transferin Vitalik Buterin’in biyoteknoloji odaklı bağış vakfı Kanro’ya ait olduğunu açıkladı. Vitalik Buterin bu transferden önce Coinbase borsasına da 500.000 dolarlık varlık transferi gerçekleştirdi.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, geride bıraktığımız Eylül ayında ise toplamda 3,9 milyon dolar değerinde kripto parayı farklı cüzdanlara aktarmıştı.

Vitalik Buterin, 24 Eylül’de Coinbase borsasında 600.000 dolar değerinde 500 ETH gönderdi. Ekim ayı başında yine aynı borsaya 1 milyon dolar değerinde 600 ETH yatırdı.