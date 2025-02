Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, LIBRA krizi devam ederken 2025 yılındaki Devconnect’in Arjantin’de düzenlenmesini önerdi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei bu öneriyi olumlu karşıladı ve ülke için önemli bir fırsat olarak yorumladı.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin geçmişte yaptığı açıklamada Arjantin’in kripto paraların ana akım benimsenmesi konusunda en iyi örneklerden biri olduğunu söylemişti. Buterin, Arjantin’in ekonomik yapısının, blockchain ve dijital varlıkları sadece birer zenginleşme aracı olmaktan çıkardığını ifade etti.

Argentina's Ethereum community is full of amazing builders, who have already contributed some of the most important software in the Ethereum ecosystem.

The energy and determination to build on Argentina's current momentum and use crypto and other new technologies to build a… https://t.co/E87Mll5nNH

— vitalik.eth (@VitalikButerin) February 20, 2025