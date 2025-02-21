Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, LIBRA krizi devam ederken 2025 yılındaki Devconnect’in Arjantin’de düzenlenmesini önerdi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei bu öneriyi olumlu karşıladı ve ülke için önemli bir fırsat olarak yorumladı.

Kripto Para Topluluğundan Arjantin’e Övgü

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin geçmişte yaptığı açıklamada Arjantin’in kripto paraların ana akım benimsenmesi konusunda en iyi örneklerden biri olduğunu söylemişti. Buterin, Arjantin’in ekonomik yapısının, blockchain ve dijital varlıkları sadece birer zenginleşme aracı olmaktan çıkardığını ifade etti.

Argentina's Ethereum community is full of amazing builders, who have already contributed some of the most important software in the Ethereum ecosystem. The energy and determination to build on Argentina's current momentum and use crypto and other new technologies to build a… https://t.co/E87Mll5nNH — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 20, 2025

LIBRA çöküşüne rağmen Buterin, Arjantin’in bir blockchain merkezi olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor:

“Arjantin’in mevcut ivmesini sürdürme ve kriptoyu yeni teknolojilerle birleştirerek 21. yüzyılın refah içinde bir toplumunu inşa etme kararlılığı gerçek. Son gelişmeler, umudu kaybetmek için değil, eğitimin neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için bir fırsat olarak görülmeli.”

Buterin, ülkedeki girişimcilerin blockchain teknolojisinin gelişiminde önemli rol oynadığını vurgularken, Devconnect etkinliğinin Arjantin’de düzenlenmesini topluluğun büyümesini teşvik edecek bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Milei, LIBRA konusunda doğrudan Buterin’in açıklamalarına yanıt vermedi ancak Devconnect’i ağırlama fikrine sıcak baktığını söyledi. Ülkeyi temsil eden bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın “büyük bir ayrıcalık ve fırsat”olacağını belirtti.

MUCHAS GRACIAS @VitalikButerin POR TUS PALABRAS SOBRE EL TALENTO ARGENTINO!!! Sería un honor que Argentina sea sede de Devconnect. Coincido que sería una gran oportunidad para nuestro país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! https://t.co/INh1S8MpkQ — Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025

LIBRA Çöküşü ve Milei Üzerindeki Baskı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabı üzerinden LIBRA adlı kripto para projesini tanıtması ve sonrasında bu paylaşımı silmesinin ardından dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bu gelişme sırasında LIBRA fiyatı hızla yükselip sert bir düşüş yaşadı. Bu süreçte yatırımcılar ciddi zararlar elde etti. Dolayısıyla Milei ve proje hakkında “rug pull” (dolandırıcılık amaçlı terk etme) suçlamaları ortaya atıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben sadece paylaştım, promosyon yapmadım.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Arjantin Devlet Başkanlığı, olayla ilgili Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nin (OA) inceleme başlattığını duyurdu.

LIBRA vakasıyla birlikte siyasi isimlerin kripto para sektöründeki etkisi de sorgulanmaya başladı. Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, siyasi memecoin’leri daha önce sert şekilde eleştirmiş ve bu tür projelerin “siyasi manipülasyon için araç haline geldiğini” savunmuştu.

Buterin’in Kripto Etiğine Bakışı

Vitalik Buterin son dönemde yaptığı açıklamalarda blockchain tabanlı kumar uygulamalarını sert şekilde eleştirdi. Buterin, bu tür projelerin yaygınlaşmasının “ahlaki çöküş” anlamına geldiğini belirtti.

Bir AMA (Ask Me Anything) etkinliğinde konuşan Ethereum kurucusu, topluluğun bu tür projeleri desteklemeye devam etmesi halinde sektörden ayrılabileceğini söyledi. Ethereum ekosisteminin etik ve sosyal açıdan değer taşıyan projelere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Ethereum Vakfı’nın sektörün etik kurallar çerçevesinde ilerlemesi için daha aktif bir rol oynayabileceğini belirtti.