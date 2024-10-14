Vitalik Buterin yaptığı yüklü memecoin satışları nedeniyle tepki toplamaya devam ediyor. Buterin kısa bir süre önce hayır kurumlarına bağış yapmak üzere 1,62 milyon dolar değerinde 651,6 ETH’lik memecoin satışı gerçekleştirdi.

Vitalik Buterin Bu Memecoin’leri Satıyor

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in satış yaptığı memecoin’ler arasında 982 bin dolar (395,95 ETH) değerinde 10 milyar MOODENG, 231 bin dolar (93,23 ETH) değerinde 200 bin MSTR ve 183 bin dolar (73,79 ETH) değerinde 500 milyon EBULL dikkat çekiyor. Vitalik Buterin bu süreçte POPCAT, FWOG, Milo, TCATI ve VITALIK gibi farklı memecoin’lerde de satış gerçekleştirdi.

Sonuç olarak Vitalik Buterin son 9 günlük süreçte yaptığı memecoin satışlarından elde ettiği 2,78 milyon dolar değerindeki 1.101 ETH’yi hayır kurumlarına bağışladı. Buterin geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada, token arzının bir kısmını doğrudan hayır kurumlarına bağışlayan projeleri takdir ettiğini söylemişti.

Buterin bu nedenle projelere, token’lerinin bir kısmını kendisine göndermek yerine doğrudan hayır kurumlarına bağışlamalarını ya da topluluklarını yönetişim süreçlerine dahil etmek için DAO oluşturmalarını tavsiye etti. Ethereum’un kurucu ortağı, en iyi meme coin projelerinin topluma katkı sağlayarak başarıya ulaştığını belirtti.

Ancak bazıları Buterin’in bu satışlarından memnun değil. “Crypto Rug Muncher” adlı bir kullanıcı, Buterin’in özellikle EBULL token’e verdiği desteği eleştirerek, bu token’in dolandırıcılık odaklı olduğunu öne sürdü.

Her ne kadar memecoin’ler 2024 yılına damga vursa da bu tür projelere yönelik endişeler de bir hayli yüksek. Andreessen Horowitz’in (a16z) ortağı Chris Dixon, uzun vadeli potansiyele sahip meşru projelerin düzenleyici engellerle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Öte yandan dijital varlık yöneticisi CoinShares, bu yılın başlarında memecoin’lerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna dair uyarıda bulundu. Piyasa manipülasyonu ve likidite sorunları gibi risklerin, bu token’ların istikrarına ve daha geniş kripto piyasasına ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti.