Visa ve Chainlink, Hong Kong Para Otoritesi’nin (HKMA) e-HKD+ girişimi kapsamında merkez bankası dijital paraları (CBDC) ve stablecoin’ler arasında blockchain’ler arası yatırım işlemlerini test etti. Pilot çalışma, dijital paraların sınır ötesi yatırım süreçlerinde kullanılabilirliğini ölçmeyi amaçladı.

AUD Destekli Stablecoin, e-HKD’ye Dönüştürüldü

Simülasyonda, ANZ Bankası tarafından ihraç edilen A$DC adlı stablecoin, dijital Hong Kong doları (e-HKD)’ye dönüştürüldü. Ardından bu e-HKD, tokenleştirilmiş bir para piyasası fonuna yatırım yapmak için kullanıldı.

Katılımcı kurumlar şunlardı:

ANZ

Fidelity International

ChinaAMC

Chainlink ve VTAP Entegrasyonu ile Gerçek Zamanlı Takas

Pilot testte, Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) kullanılarak ANZ’nin özel blockchain ağı DASChain, Ethereum’un halka açık test ağına bağlandı. Bu entegrasyon sayesinde, özel ve halka açık zincirler arasında dijital varlıkların sorunsuz transferi sağlandı.

Visa’nın Tokenized Asset Platform (VTAP), dijital paranın yaşam döngüsünü yönetirken, Chainlink altyapısı ödeme karşılığı ödeme (PvP) ve teslimat karşılığı ödeme (DvP) işlemleri için gerekli akıllı sözleşmeleri yönetti.

Yatırımda Anlık Takas ve Regülasyon Uyumlu Tokenizasyon

Deneme sürecinde zincir üstün kimlik doğrulama sistemi uygulandı, ERC-20 ve ERC-3643 token standartlarıyla token ihracı test edildi ve yatırım fonlarına erişim, blockchain tabanlı varlıklarla saniyeler içinde mümkün hale geldi.

İşlem süreleri günlerden saniyelere indi, ayrıca hafta sonu ve tatil günlerinde de işlem yapılabildi.

Kurumsal İlgi Artıyor, 2 Trilyon Dolarlık Pazar Hedefi

HKMA’nın e-HKD+ programı, programlanabilir para üzerine önceki çalışmaları genişleterek tokenleştirilmiş banka mevduatları ve çoklu blockchain yapılarında işlem olanakları gibi alanları da kapsıyor.

Fidelity ve ChinaAMC yetkilileri, dijital paraların arka ofis operasyonlarını sadeleştirebileceğini ve yatırım ürünlerine erişimi artırabileceğini vurguladı.

Tokenleştirilmiş varlık piyasalarının 2030 yılına kadar 2 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu bağlamda yapılan test, yalnızca teknik değil, regülasyon uyumu ve erişilebilirlik açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.