Visa, finans kuruluşlarının fiyat destekli token’lar basmalarına ve bu token’ları çeşitli senaryolar için test etmelerine olanak sağlayan yeni platformunu tanıttı.

Visa, bu hamlesiyle finansal kurumlar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi, blockchain teknolojisinin küresel finans sistemlerinde daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. İspanya’nın önde gelen bankalarından Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Visa’nın yeni duyurduğu Tokenize Varlık Platformu’nda (VTAP) 2025 yılında Ethereum tabanlı bir pilot proje başlatmayı planlıyor.

Visa’nın kripto bölümü başkanı Cuy Sheffield konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sheffield, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun giderek yaygınlaştığını ve bu varlıkların blockchain platformlarındaki ticaretini mümkün kılmak için paranın dijitalleşmesinin kritik bir adım olduğunu söyledi.

Visa, merkez bankalarının tokenizasyon çalışmalarını yakından takip ediyor. Öyle ki Visa geçmişte Hong Kong Dijital Dolar Programı çerçevesinde HSBC ve Hang Seng Bank ile pilot projeler gerçekleştirmiş ve Brezilya Merkez Bankası ile dijital real pilot projesinde yer almıştı.

BBVA, Visa’nın platformunu test eden ilk bankalar arasında yer alıyor. BBVA, Visa’nın platformunda yaptığı denemelerde token’lerin ihraç edilmesi, transferi ve itfası gibi süreçlerin blockchain üzerinde nasıl işlediğini deneyimliyor ve 2025 yılında Ethereum ağı üzerinde seçili müşterilerle bir pilot proje başlatmayı planlıyor.

BBVA gibi bankalar, tokenize varlıkları, anlık para transferleri gerçekleştirmek için kullanabilir. Visa’nın CBDC ve tokenize varlıklar başkanı Catherine Gu, küresel şirketlerin sınır ötesi para transferleriyle yakından ilgilendiğini belirtti.

Visa’nın kripto bölümü başkanı Cuy Sheffield’a göre tokenize varlıklar, geleneksel finans alanında büyük bir ilgiyle karşılaşabilir. Bu kapsamda Visa, Tokenize Varlık Platformu aracılığıyla finansal kurumlar arasında uyum ve etkileşimi artıracak küresel standartların oluşturulmasında öncü bir rol oynamayı hedefliyor. Bu, blockchain teknolojisinin finansal sistemlerle sorunsuz entegrasyonu mümkün hale getirebilir.