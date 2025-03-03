Vietnam polisi, Pi Network hakkında uyarıda bulundu ve PI coin’in ödemelerde kullanımının yasadışı olduğunu belirtti.

Vietnamlı yetkililer, PI coin’in ve diğer kripto para birimlerinin ülkede resmi ödeme aracı olarak kabul edilmediğini vurguladı. Vietnam Polisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada son dönemde PI coin’in günlük işlemlerde kullanımının arttığı ve tür ödemelerin yaptırımlarla ve hatta cezai kovuşturmayla sonuçlanabileceğini belirtildi.

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Açıklamaya göre Vietnam’da PI coin ile ödeme kabul eden herhangi bir kuruluş, 88/2019/ND-CEP Kararnamesi’nin 26. Maddesi’nin 6. Fıkrasına göre yaptırıma tabi tutulabilir. Vietnam polisi, bu tür ihlallerin, 50 ile 100 milyon Vietnam doları arasında para cezasına yol açabileceğini belirtti.

Vietnam Hükümetinden Pi Coin Uyarısı: “Gerçek Bir Değeri Yok”

Vietnam hükümeti, PI coin’in gerçek bir varlık olmadığını ve değerinin tamamen spekülasyona dayandığını belirtti. Yetkililer, Pi ve diğer kripto paraların Vietnam yasalarına göre bir finansal varlık olarak kabul edilmediğini vurguladı.

Vietnamlı yetkililer ayrıca artan dolandırıcılıklar konusunda da uyarılarda bulundu. Açıklamada dolandırıcıların sahte Pi token’lar ve uygulamalar oluşturarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirildiği ifade edildi.

Vietnam Siber Güvenlik ve Suç Önleme Departmanı, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırma yapmalarını tavsiye etti.

Pi Coin Neden Düşüyor?

Vietnam hükümetinin açıklamalarının ardından Pi Coin %17,6 düşerek 1,71 dolara geriledi. Bu düşüşe rağmen son dönemde OKX, Bitget ve MEXC gibi borsalarda listelenen PI coin haftalık bazda %21 oranında değer kazandı.

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Buna rağmen, kripto topluluğunda Pi Network’e yönelik eleştiriler artmaya devam ediyor. Özellikle projenin büyük borsalarda hâlâ listelenmemesi ve şeffaflık eksikliği, birçok yatırımcı tarafından dolandırıcılık ihtimali olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, bazı kullanıcılar, Kimlik Doğrulama (KYC) sürecinin tamamlanmaması nedeniyle Pi coin’lerini hâlâ çekemediklerini belirtiyor. Pi Network ekibi ise ana ağ (mainnet) geçiş sürecini 14 Mart 2025’e kadar uzattığını ve bu ek sürenin, kullanıcıların bakiyelerini doğrulayıp ana ağa geçiş yapmalarına yardımcı olacağını açıkladı.