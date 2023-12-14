Eski ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin ve kripto para eleştirmenlerinden biri. Ancak hedge fonu VanEck’e göre Donald Trump’ın 2024 yılında yeniden ABD Başkanı seçilmesi, BTC fiyatının 6 haneli fiyat seviyelerine yükselmesine yol açabilir.

Yönetimi altında (AUM) 76 milyar dolarlık varlık bulunan yatırım fonu ve ETF yöneticisi VanEck, 2024 yılı için oldukça cesur bir BTC fiyat tahminine imza attı. VanEck’in dijital varlıklar departmanı, Donald Trump’ın seçilmesi durumunda Bitcoin’in yeni bir ATH’ye ulaşacağını öngörüyor.

VanEck Analistlerinden 2024 Bitcoin Fiyat Tahmini

VanEck’in Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel ve Dijital Varlıklar Kıdemli Yatırım Analisti Patrick Bush tarafından hazırlanan yakın tarihli bir raporda, 2024 yılındaki ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanacağı öngörülüyor.

VanEck bu öngörüden yola çıkarak Bitcoin fiyatı için şöyle bir tahminde bulunuyor:

Bitcoin fiyatı 9 Kasım’da, 2021 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden tam 3 yıl sonra yeni bir zirveye ulaşacak.

VanEck, Trump’ın başkanlığı kazanmasıyla birlikte Bitcoin’in yükselişe geçeceğini öngörüyor. VanEck, Cumhuriyetçilerin yeniden Beyaz Saray’a dönmesinin “SEC’in düşmanca düzenleyici yaklaşımının ortadan kaldırılacağına dair iyimserliği artıracağını” düşünüyor. Analistler ayrıca Bitcoin’deki piyasa döngüsüne de değindi ve 2020’deki yükseliş trendinin 2017 yılının Kasım ayındaki bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 3 yıl sonra başladığına dikkat çekti.

VanEck’ten Matthew Sigel ve Patrick Bush, Bitcoin’in 2024 yılında 100.000 dolara yükseleceğini öngörüyor ve TIME dergisine Satoshi Nakamoto’yu “Yılın Kişisi” seçmesi için çağrı yapıyor.

Trump’ın Kripto Paralar Hakkındaki Görüşleri

Donald Trump şimdiye kadar birçok kez kripto para veya Bitcoin destekçisi olmadığını ifade etti. 2021 yılında açıklamalarda bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump, kripto paraların çok tehlikeli olabileceğini belirtmiş ve 2000’deki Dot-com balonuyla rakip olabilecek bir çöküşe yol açabileceğini iddia etmişti.

Bir gün daha önce hiç görmediğimiz türden bir patlama olabilir. Bu, büyük teknoloji patlamasının çocuk oyuncağı gibi görünmesine neden olacak. Bence bu çok tehlikeli bir şey.

Öte yandan ABD Kongre’sindeki Cumhuriyetçilerin genel olarak kripto paraları desteklediğini de belirtmek gerekiyor. 2024 yılında Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda Cumhuriyetçilerin ABD’nin kripto para politikaları konusunda eli güçlenecek. Dolayısıyla bu, Bitcoin için olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir.

VanEck analistleri, ABD’de seçmenlerin ekonomideki gidişattan memnun olmamaları nedeniyle Donald Trump’a yöneldiğine dikakt çekiyor. 2023 yılı boyunca yapılan anketlerde Joe Biden’ın gerisinde kalan Donald Trump, Kasım ayında yapılan bir NBC News anketinde ilk kez Biden’ın önüne geçti.