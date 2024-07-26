VanEck, Bitcoin’in 2050’ye kadar küresel ticaretin yüzde 10’u, ABD içi ticaretin ise yüzde 5’ini yürüteceğini öngörüyor.

Yatırım yönetim şirketi VanEck, Bitcoin’in 2050 yılına kadar 2,9 milyon dolara ulaşabileceği bir senaryodan bahsetti.

Bu baz senaryoya göre Bitcoin, kilit bir uluslararası değişim aracı ve nihayetinde dünyanın rezerv para birimlerinden biri haline gelecek.

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2,9 Milyon Dolara Yolculuk

VanEck, raporunda 2050’de Bitcoin fiyatının ulaşabileceği nokta için üç farklı senaryo çizdi. Baz senaryoya göre BTC, söz konusu yılda 2,9 milyon dolara ulaşacak. Kötümser senaryoda BTC 130 bin dolarda kalırken, iyimser senaryoda ise 52,4 milyon dolara kadar yükselebilir.

Baz senaryoya göre Bitcoin, 2050’ye kadar küresel ticaretin yüzde 10’u, ABD içi ticaretin ise yüzde 5’inden sorumlu olacak. Varlık yönetim şirketi, merkez bankalarının da rezervlerinin yüzde 2,5’ini BTC olarak tutacağını düşünüyor. Şirket, değer saklama özelliğiyle öne çıkan Bitcoin arzının yüzde 85’inin 2050’ye kadar dolaşımdan kalkacağını tahmin ediyor.

Baz senaryonun gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in piyasa değeri, 2050’de 61 trilyon dolara ulaşmış olacak. Lightning Network gibi layer 2 (katman 2) çözümlerinin piyasa değerinin ise 7,6 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

VanEck’e göre, Bitcoin’in yükselişinde mevcut rezerv varlıklara duyulan güvensizliğin artması rol oynayacak. Şirket, BTC’nin Uluslararası Para Sistemi’nin (IMS) önemli bir parçası haline geleceğini ve nihayetinde ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve Japon yeni gibi geleneksel rezerv varlıkların yerini alacağını düşünüyor.

Bitcoin’in değiştirilemez ve merkeziyetsiz yapısı, VanEck’e göre kripto parayı altına benzer güvenilir bir rezerv para birimi olarak konumlandırabilir. Katman 2 çözümlrinin de ölçeklenebilirliği iyileştirerek Bitcoin’i büyük ölçekli uluslararası işlemlere uygun hale getirmesi bekleniyor.

VanEck, Bitcoin’in büyümesini engelleyebilecek bazı risklere de değindi. Madenciliğin yol açtığı yüksek enerji ihtiyacı, çip tasarımı ve enerji üretimi konusunda inovasyonlar gerektirebilir. Buna ek olarak, Bitcoin’in enflasyon oranı azaldıkça, madencilerin ana gelir kaynağı haline gelecek işlem ücretlerinin de sürdürülebilir düzeyde olması gerekecek.

Devletlerin koordine bir şekilde Bitcoin’i yasaklaması veya sert bir şekilde düzenlemesi, kripto paranın yayılmasını önleyecek ve değerini düşürebilecek risklerden biri.