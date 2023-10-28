Önde gelen yatırım şirketi VanEck, Solana’nın (SOL) önümüzdeki 7 yıl içerisinde 3.211 dolara yükseleceğini öngörüyor.

VanEck, Solana (SOL) için kısa vadede ise 335 dolarlık nispeten daha gerçekçi bir fiyat tahmininde bulundu. Bununla birlikte VanEck, önümüzdeki 10 yıllık zaman diliminde SOL’un 3.211,28 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

2030 Yılı Solana Fiyat Tahmini

VanEck, raporunda Solana’nın 2030 yılına kadar 100 milyon kullanıcıya ulaşacak ilk şirket olacağına inanıyor. VanEck, Solana ve Ethereum’un ekosistem anlayışlarının farklı olduğuna dikkat çekiyor. VanEck’e göre birçok kişinin beklentisinin aksine Solana, Ethereum’un yerini almayı hedeflemiyor.

VanEck, 3.211 dolarlık SOL fiyat tahminin yanı sıra SOL sahiplerinin 2030 yılına kadar 8 milyar dolar gelir elde edeceğine inanıyor. ABD merkezli varlık yönetim şirketi, SOL konusundaki bu iyimserliğini protokolün sürekli olarak yenilikçi hamlelerle öne çıkmasına dayandırıyor. Kısa bir süre önce Saga adlı cep telefonunu piyasaya süren Solana, Aptos ve Sui gibi rakiplerine kıyasla ağındaki geliştirici sayısını sürekli arttırıyor. Bu, VanEck’in SOL için yaptığı fiyat tahminini güçlendiriyor.

VanEck’in yanı sıra OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT de SOL’un yükselişe geçeceği konusunda iyimser. Öte yandan kripto para balinaların Solanaya (SOL) gösterdiği ilgi de varlığın kısa ve uzun vadeli potansiyelini destekliyor.

Solana’da Bu Metrik Yılın En Yüksek Seviyesinde CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere SOL’un ETH’ye oranı son bir yıldır görülmeyen seviyelere yükseldi. Kripto para analitik platformu Nansen tarafından hazırlanan bir rapor, SOL fiyatının geride bıraktığımız yaz aylarıyla birlikte iyi bir performans sergilemeye başladığını gösteriyor. 2022 yılının Kasım ayında FTX’in iflas etmesinden Solana (SOL) da olumsuz etkilendi. Zira iki şirket de birbirleriyle yakın ilişki içerisindeydi. Ancak FTX’in iflası sonrasında SOL ciddi şekilde değer kaybederek son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Ancak son dönemde Solana (SOL) fiyatı yeniden toparlanarak yükselişe geçti. SOL son bir aylık süreçte %60,9 oranında değer kazandı.