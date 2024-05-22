Spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), bu hafta kripto paranın gündem maddelerinden biri. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bazı başvurular için karar vermesi gereken son gün yaklaşıyor.

VanEck’in başvurusuyla ilgili yaşanan bir gelişme, topluluğun heyecanını katladı.

VanEck ETF’si DTCC’de Listelendi

VanEck’in spot Ethereum ETF’si, Depository Trust and Clearing Corporation’da (DTCC) ETHV adıyla listelendi. DTCC finansal piyasalara kliring, ödeme ve rapor hizmetleri sunan bir altyapı şirketidir.

ETHV’nin DTCC’de listelenmesi gerçekten borsada listelendiği anlamına gelmiyor, ancak SEC’den onay alma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

SEC, VanEck’in başvurusuyla ilgili kararı 23 Mayıs’ta verecek. Komisyonun VanEck’in başvurusunu erteleme hakkı kalmadı, dolayısıyla yarın kesin bir karar vermek zorunda.

Başvurular Güncellendi

Büyük gün öncesi beş ETF şirketi, 19b-4 başvurularını güncelleyerek komisyona iletti. Bu şirketler arasında Fidelity, VanEck, Invesco Galaxy, Ark 21Shares ve Franklin yer alıyor.

VanEck’in ardından, ARK 21Shares Ethereum ETF için son karar günü 24 Mayıs’ta gelecek. Mayıs sonuna kadar Hashdex Nasdaq Ethereum ETF ile ilgili de kesin karar çıkacak.

Bloomberg’ün ETF uzmanı James Seyffart, Ethereum fonlarının bu hafta onay alma ihtimalinin yüzde 75 olduğunu söyledi. Öte yandan bu, söz konusu fonların hemen işleme açılacağı anlamına gelmiyor.

Seyffart, ETF’lerin onay almasından işleme açılmasına haftalar hatta aylar geçebileceğini vurguladı.

Ether (ETH) fiyatı son 24 saatte pek bir değişiklik göstermedi. En büyük altcoin 3.700 doların hemen üzerinden işlem görüyor.