Dijital varlık piyasasındaki ürün yelpazesini genişleten yatırım şirketi VanEck, blokzincir teknolojisine odaklanan yeni bir borsa yatırım fonu (ETF) piyasaya sürdü.

“VanEck Onchain Economy ETF” adıyla duyurulan ve NODE işlem koduyla işlem görecek fon, yatırımcılara kripto paralara doğrudan sahip olmadan dijital ekonomiyle temas kurma imkânı sunacak.

VanEck’ten yapılan açıklamada, NODE’un aktif olarak yönetileceği ve portföyünde kripto madencileri, borsalar, veri merkezleri, enerji sağlayıcıları ve kripto teknolojisini kullanan fintech şirketlerinin yer alacağı belirtildi. Fon, Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıklarla bağlantılı şirketleri odağına alacak.

NODE, 130’dan fazla şirket arasından seçilen 30 ila 60 şirketi portföyüne dahil edecek. Seçim sürecinde, firmaların Bitcoin ile olan etkileşim düzeyi ve piyasa trendleri belirleyici olacak. Fonun doğrudan kripto varlık yatırımı yapmayacağı ancak toplam varlıklarının yüzde 25’ine kadarını Bitcoin ETF’leri gibi kripto bağlantılı ürünlere yönlendirebileceği ifade edildi. Bu yatırımlar, vergi uyumluluğu açısından Cayman Adaları’nda kurulan bir yan kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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VanEck Dijital Varlık Araştırma Başkanı Matthew Sigel, NODE’un daha az volatilite içeren bir alternatif sunduğunu belirterek, “Portföyü Bitcoin’e duyarlılığına göre şekillendirmek, farklı piyasa koşullarına karşı daha esnek bir strateji oluşturuyor,” dedi.

Yönetim ücreti yüzde 0.69 olarak belirlenen NODE, şirketin dijital dönüşüm temalı pasif ETF ürünüyle birlikte VanEck’in kripto yatırım alanındaki ürün gamını tamamlıyor.

Fonun piyasaya sürülmesi, kurumsal yatırımcıların blokzincir altyapısına ilgisinin arttığı ve geleneksel finans kurumlarının zincir üstü ekonomiye uyum sağladığı bir döneme denk geliyor. VanEck ayrıca Avalanche ve Binance Coin gibi belirli dijital varlıklara dayalı ETF ürünleri için de başvuruda bulunarak kripto yatırım alanındaki genişlemesini sürdürüyor.