VanEck, Ethereum’un finans ve uygulama alanlarında Google ve Apple ile rekabet içerisinde olduğunu ve bu şirketlerin pazar payını ele geçireceğini öngördü.

VanEck, Ethereum ETF’lerinin onaylanmasıyla ETH fiyatının ölçeklenebilirlik iyileştirmeleri ve sağlıklı zincir üstü ilerleme sonucunda altı yıl içerisinde 22.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

VanEck Çarşamba günü yayınlanan raporda, ağın geleneksel finans piyasasındaki payının ve akıllı sözleşme platformları arasındaki baskınlığının, “token sahiplerine 66 milyar dolarlık serbest nakit akışı için güvenilir bir yol” oluşturduğunu belirtti.

Ethereum’u Google ve Apple ile Karşılaştırdı

VanEck, Ethereum’u “yüksek büyüme potansiyeline sahip, internet tabanlı ticari bir sistem” olarak tanımlıyor. Varlık yönetim şirketi bu nedenle Ethereum’un mevcut finansal sistemleri ve büyük teknoloji şirketlerini sarsabileceğini öngörüyor.

VanEck raporunda bir uygulama platformu olduğundan Ethereum’un sarsabileceği sektörlerin pazar payını hesaplayarak başlıyor. Bu kapsamda Finans, pazarlama, altyapı ve yapay zeka gibi sektörleri inceleyen VanEck, Ethereum’un hitap edilebilir pazar büyüklüğünün toplu olarak 15 trilyon dolar olduğunu öngörüyor.

Bir yatırım aracı olarak Ethereum’un sağladığı birçok işlev nedeniyle “devrim niteliğinde” olduğunu söyleyen VanEck, ETH’nin “dijital petrol”, “programlanabilir para”, “getiri sağlayan emtia” veya “internet rezerv para birimi” olarak sınıflandırılabileceğini belirtti.

Bu kapsamda varlık yönetim şirketi, Ethereum ağı büyüdükçe ETH fiyatının da artacağını öngörüyor. VanEck bu kapsamda Ethereum ağındaki token yakma mekanizmasına da değindi ve bu durumun uzun vadede yatırımcılara fayda sağlayacağını söyledi:

Ethereum kullanmanın en çekici yönü, işletmeler ve kullanıcılar için potansiyel maliyet tasarruflarıdır. Apple ve Google, uygulama mağazalarında yer alan uygulamaların gelirlerinin %30’unu alırken, Ethereum ise DeFi uygulamalarının gelirlerinden sadece %24 pay alır ve bu oran faaliyetler katman 2 ağlarına geçtikçe %5 ila %10 arasında düşebilir.

VanEck, “Ethereum kullanmanın en cazip yönü, işletmeler ve kullanıcılar için potansiyel maliyet tasarrufudur” ifadelerini kullandı.

BTC’nin ve ETH’nin Yatırım Portföyündeki Yeri

VanEck geleneksel bir 60/40 portföyü içinde Bitcoin ve Ethereum’un nasıl konumlandırılması gerektiğini de inceledi. VanEck, kripto paralar için maksimum %6’lık bir payın, portföyün risk oranını önemli ölçüde iyileştireceğini ve düşüş riskini azaltacağını belirtti.

VanEck, yalnızca kripto para içeren bir portföyün ise %71.4 Bitcoin ve %28.6 Ethereum şeklinde ayarlanarak en iyi risk-getiri oranını sağlayacağını öne sürdü.

ABD’de Ethereum ETF’lerinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. K33 Research, Pazartesi günü yayınladığı raporda, Ethereum ETF’lerinin Bitcoin spot ETF’lerine yönelik sermaye akışlarının %28’ini absorbe edeceğini öngördü. Raporda Ethereum ETF’lerinin toplam piyasa değerinin lansmandan sonraki beş ay içinde toplamda 4 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.