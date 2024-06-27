Yatırım yönetim şirketi VanEck, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Solana (SOL) ETF başvurusu yaptı. VanEck, bu başvuruyla ABD’de ilk Solana ETF’sini sunan firma olmayı hedefliyor. Ancak, Solana’nın henüz Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi düzenlenmiş vadeli işlem piyasasında işlem görmediği göz önüne alındığında, onayın alınması biraz zaman alabilir.

Bu gelişme, VanEck’in yenilikçi adımlar atarak yatırımcılara yeni fırsatlar sunma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, SEC’in bu başvuruyu nasıl değerlendireceğini ve piyasadaki potansiyel etkilerini merakla bekliyor.

VanEck’in Dijital Varlıklar Başkanı Matthew Sigel, bu adımıyla Solana’nın güçlü ve yenilikçi bir blockchain yazılımı olarak yatırımcılara sunulması gerektiğine inanıyor.

Sigel neden Solana ETF’lerini başlatmak istediklerini şu şekilde açıkladı:

Ethereum’a rakip olan Solana, ödemeler, ticaret, oyun ve sosyal etkileşimler gibi çeşitli uygulamaları destekleyen açık kaynaklı bir blok zinciri yazılımıdır. Sharding veya katman 2 çözümleri olmadan çalışan Solana, tek bir küresel durum makinesi olarak işlev görür. Yüksek ölçeklenebilirlik, hız ve düşük maliyetlerin eşsiz kombinasyonu, birçok kullanım senaryosu için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilir.

Matthew Sigel, Solana’nın saniyede binlerce işlemi minimal ücretlerle gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu ve proof-of-history ile proof-of-stake’i birleştiren gelişmiş bir güvenlik mekanizması kullandığına dikkat çekti.

Sigel, VanEck, SOL’un diğer dijital emtialar, örneğin Bitcoin ve Ethereum, gibi işlev gördüğüne inanıyor.

Sigel, SOL’un blockchain’inde işlem ücretlerini ve hesaplama hizmetlerini ödemek için kullanıldığını ve Ethereum ağındaki Ether gibi dijital varlık platformlarında ticaret yapabileceğini veya peer-to-peer işlemlerinde kullanılabileceğini belirtiyor.