VanEck, Avalanche (AVAX) odaklı bir borsa yatırım fonu (ETF) oluşturmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu.

Bu adım, şirketin AVAX’a özel ilk ETF girişimi olurken, VanEck’in kripto varlıklara yönelik niş yatırım ürünlerine olan ilgisinin de devam ettiğini gösteriyor.

Cuma günü yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

“Fonun yatırım hedefi, Avalanche ağına ait yerel token olan AVAX’in fiyat performansını, fonun operasyonel giderleri düşüldükten sonra yatırımcılara yansıtmaktır.”

VanEck, geçtiğimiz hafta Delaware’de ilk AVAX ETF’si olduğu düşünülen ürün için resmi kaydını yaptırdı. Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, konuyla ilgili olarak X platformunda şu açıklamayı yaptı:

“Bu hafta başında trust (güven fonu) kaydı geniş çapta paylaşıldı, ancak SEC’ye yapılan ilk resmi başvuru bugün gerçekleşti.”

VanEck’in ilk Avalanche ETF’si için yaptığı başvuru piyasada yankı uyandırdı. Şirket, son aylarda farklı ETF türleri denemeye devam ediyor. Ocak ayında, kripto borsaları, madencilik şirketleri ve ödeme platformlarını içeren bir ETF için başvuruda bulunmuştu. Eğer onay alırsa, bu fon çeşitli kripto şirketlerine yatırım yapan bir ürün olarak piyasaya sürülecek.

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Şirket, farklı ETF türleri üzerinde çalışmaya devam etse de, AVAX ETF’sinin onay alması hala zorlu bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak, bu haber AVAX fiyatında yüzde dörtten fazla bir artışa neden oldu ve piyasanın bu gelişmeye olumlu yaklaştığını gösterdi.