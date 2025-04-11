Kurumsal kripto yatırım firması VanEck’e göre Çin ve Rusya, bazı enerji ödemelerini artık Bitcoin ve diğer dijital varlıklarla gerçekleştiriyor.

VanEck’in Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Matthew Sigel, 8 Nisan tarihli blog yazısında bu bilgiyi paylaşarak, “Çin ve Rusya, enerji ticaretinde Bitcoin kullanmaya başladı.” dedi.

İki ülke, dolardan uzaklaşmak isteyen tek aktör değil. Sigel’e göre Bolivya, elektrik ithalatında kripto paraları kullanmayı planlıyor; Fransız enerji devi EDF ise elindeki fazla elektriği Bitcoin madenciliğinde değerlendirmeyi araştırıyor.

Sigel, yaşanan gelişmeleri Bitcoin’in yalnızca spekülatif bir yatırım aracı olmaktan çıkıp işlevsel bir ödeme sistemine dönüştüğünün işareti olarak yorumladı. Özellikle de ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak isteyen ekonomiler için bu oldukça önemli.

BREAKING: VanEck confirms that China and Russia are officially settling some energy trades in Bitcoin as the trade war ramps up. Maybe a trade war is what crypto actually needs. pic.twitter.com/Bs5MxgInY1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 9, 2025

Zayıflayan Dolar, Bitcoin İçin Avantaj

Sigel, yatırımcılara ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarını dikkatle izlemelerini önerdi. Ona göre, faiz indirimi beklentileri ve artan piyasa likiditesi tarihsel olarak Bitcoin’i destekleyen etkenler arasında.

Ayrıca, doların diğer büyük para birimlerine karşı gücünü ölçen Dolar Endeksi (DXY) hakkında da konuştu. Sigel, “Dolar zayıfladıkça, Bitcoin’in ‘güvenli liman’ algısı güçlenebilir” dedi. Tradingview verilerine göre DXY yıl başından bu yana yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederek 102,5 seviyesine geriledi.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan da benzer görüşleri paylaştı. 9 Nisan’da yayımladığı yazıda, Trump yönetiminin “daha zayıf bir doları tercih ettiğini, bu durumun doların rezerv para statüsünü bile sona erdirebileceğini” ifade etti. Hougan, doların zayıflamasının geçmişte Bitcoin fiyatlarını olumlu etkilediğine dikkat çekti.

Ayrıca, gelecekte küresel ekonominin tek rezerv para yerine, Bitcoin ve altın gibi daha dayanıklı varlıkların öne çıktığı daha dağınık bir sistem benimseyebileceğini savundu.

$DXY [1W] continues to fall steeply and is not far away from breaking down from this triangular bearish continuation pattern. All-crypto season is loading! pic.twitter.com/KjVsdXcEjw — Gert van Lagen (@GertvanLagen) April 8, 2025

De-Dolarizasyon Hız Kazanıyor

Mart ayının sonlarına doğru, henüz ticaret vergileri yürürlüğe girmeden önce, bazı analistler Reuters’a konuşarak Trump’ın dış politikalarının Avrupa’yı ABD’ye ve dolara olan bağımlılığı azaltmaya zorladığını ifade etti.

Rabobank Döviz Strateji Başkanı Jane Foley ise “Trump, dolardan uzaklaşan ülkelere ek vergilerle gözdağı veriyor. Ancak bu yaklaşım, ironik şekilde dolardan kopuş sürecini hızlandırabilir,” değerlendirmesinde bulundu.