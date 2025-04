Kurumsal kripto yatırım firması VanEck’e göre Çin ve Rusya, bazı enerji ödemelerini artık Bitcoin ve diğer dijital varlıklarla gerçekleştiriyor.

VanEck’in Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Matthew Sigel, 8 Nisan tarihli blog yazısında bu bilgiyi paylaşarak, “Çin ve Rusya, enerji ticaretinde Bitcoin kullanmaya başladı.” dedi.

İki ülke, dolardan uzaklaşmak isteyen tek aktör değil. Sigel’e göre Bolivya, elektrik ithalatında kripto paraları kullanmayı planlıyor; Fransız enerji devi EDF ise elindeki fazla elektriği Bitcoin madenciliğinde değerlendirmeyi araştırıyor.

Sigel, yaşanan gelişmeleri Bitcoin’in yalnızca spekülatif bir yatırım aracı olmaktan çıkıp işlevsel bir ödeme sistemine dönüştüğünün işareti olarak yorumladı. Özellikle de ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak isteyen ekonomiler için bu oldukça önemli.

BREAKING: VanEck confirms that China and Russia are officially settling some energy trades in Bitcoin as the trade war ramps up.

Maybe a trade war is what crypto actually needs. pic.twitter.com/Bs5MxgInY1

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 9, 2025