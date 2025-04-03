Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinin onaylanmasının ardından, bu ürünlere olan ilgi devam ediyor. Litecoin, Cardano, XRP ve Dogecoin için ETF başvuruları yapılırken, VanEck’in Delaware’de VanEck BNB ETF Trust adlı bir trust varlığı oluşturması dikkat çekiyor. Ancak, şirketin henüz ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvurusunu yapmadığı belirtiliyor.

BNB Fiyatı Düşüşte

Bu gelişmeye rağmen BNB fiyatları düşüşte. Son 24 saatte %0,4 değer kazanarak 603,46 seviyesine gerilerken, piyasa değeri de %1,90 azalarak 85,32 milyar seviyesine düştü.

VanEck, ETF Kategorisinde Güçlü Bir Konumda

Mevcut verilere göre, VanEck küresel çapta 120 milyar dolarlık varlık yönetiyor ve yatırım fonları, borsa yatırım fonları (ETF) ve kurumsal hesap yönetimi gibi birçok finansal hizmet sunuyor.

2023’ün başlarında spot ETF’lere olan ilgi artarken, VanEck gibi büyük firmalar bu alana adım attı. Şirket, küresel ekonomik ve jeopolitik trendlere uyum sağlayarak ETF piyasasında güçlü bir konum edindi.

VanEck’in savunma odaklı ETF’si, lansmanından 2024’e kadar %55’in üzerinde büyüdü. Ayrıca şirketin altın ETF’si, GDX koduyla işlem görüyor.

Bitcoin ETF’si HODL koduyla işlem görürken, yönetimi altındaki varlıklar 1,245 milyar dolara ulaştı. VanEck ayrıca Ethereum ETF ve Ethereum Strategy ETF olmak üzere iki farklı Ethereum fonu sunuyor.

Şirketin sunduğu yedi büyük kripto ETF’si, dünya çapında milyonlarca yatırımcıya hitap ediyor ve her biri yüz milyonlarca dolarlık varlık yönetiyor.

Kripto Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,67 trilyon seviyesinde bulunuyor. Son 30 günde %13, son çeyrekte ise %17,51 düşüş yaşandı. Piyasa, 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında seyrediyor.

2024’ün son haftalarında yükseliş baskısı görülse de, 2025 başından itibaren %16,78 düşüş yaşandı. Ancak son çeyreklerdeki ayı piyasasına rağmen, kripto para sektörü altyapı ve finansman açısından büyümeye devam etti. Birçok ülke, kripto politikalarını gözden geçirerek sektöre daha açık bir yaklaşım sergiliyor.