VanEck, Ethereum’un (ETH) 2030 yılı fiyat tahminini revize ederek ciddi şekilde düşürdü. VanEck başlangıçta 22.000 dolar olarak açıkladığı 2030 yılı Ethereum fiyat tahminini 7.300 dolar olarak güncelledi.

VanEck bu büyük revizenin nedenini Ethereum’un Layer 2 (L2) çözümlerinden beklenen gelirin büyük ölçüde gerçekleşmemesi olarak açıkladı. VanEck’in dijital varlık araştırmaları başkanı Matthew Siegel, Ethereum’un katman-2 (L2) zincirlerinden elde edeceği gelir oranının %90 olarak tahmin edildiğini, ancak son dört ayda bu oranın sadece %10 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bu revizyon, Ethereum’un geleceği konusunda yatırımcılara önemli bir sinyal veriyor. Eğer katman-2 çözümleri Ethereum’a daha fazla katkı sağlamazsa, ETH’nin uzun vadeli değeri üçte iki oranında azalabilir. Katman-2 ağlarının Ethereum’a daha az değer katması, ağın ekonomik yapısının zayıflamasına neden oluyor.

2024 yılında ETH, BTC ve SOL gibi popüler kripto paralara kıyasla zayıf bir performans sergiledi. Her ne kadar SEC, Temmuz ayında spot Ethereum ETF’lerini onaylasa da bu gelişme beklenilen etkiyi yaratmadı.

Ethereum’un gelecekte başarılı olup olamayacağı, katman-1 ağının yeniden güç kazanıp kazanamayacağına bağlı olacak. VanEck, katman-2 ağlarının Ethereum ana ağıyla daha fazla entegre olmasını öneriyor. Ayrıca, katman-2 ağlarına Ethereum’a daha fazla değer katmaları için teşvikler verilmesi gerektiğini savunuyor.

VanEck’in 2030 yılı ETH fiyat tahminindeki bu düşüş, Ethereum’un kısa vadede karşılaşacağı zorluklarını yansıtıyor, ancak piyasa koşulları değişirse Ethereum yeniden toparlanma şansı bulabilir.