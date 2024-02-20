Tasfiyelerin büyük kısmından ETH yatırımcıları sorumlu.

Bitcoin fiyatı hafta içinde 53 bin dolara kadar yükseldi. Fakat en büyük kripto paranın performansını gölgede bırakan ETH, neredeyse iki yıldır ilk kez 3 bin doları geçti.

Yüksek kaldıraç kullanan yatırımcılar, ani fiyat hareketlerine hazırlıksız yakalandı. Dünden beri neredeyse 200 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye edildi.

Kripto para piyasası, son birkaç haftayı aralıksız yükselerek geçirdi. BTC, art arda iki haftayı iki haneli değer artışıyla kapattı. Bitcoin, bu haftaya öncekilere kıyasla bir miktar durgun başlasa da 53 bin dolara kadar yükselebildi. BTC, 2021 sonundan beri ilk kez bu fiyat seviyesine yükseliyor.

Geçtiğimiz hafta altcoin rallisine Ether liderlik etti. Muhtemelen ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin onaylanma ihtimalinden etkilenen altcoin, 500 dolardan fazla değer kazandı.

Gün içinde yükselmeyi sürdüren ETH, kısa bir süreliğine 3 bin doları geçti. Ether, Nisan 2022’den beri ilk kez bu kadar yüksek bir değerden işlem görüyor.

ETH, devamında hafif bir düzeltme yaşamasına rağmen günlük bazda hala değer kazanmış durumda.

Ne var ki, artan dalgalanma riski yüksek bazı yatırımcı gruplarını etkiledi. Coinglass verilerine göre, kripto piyasasında geçtiğimiz 24 saatte neredeyse 200 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye edildi.

Pozisyonu kapatılan yatırımcı sayısı yaklaşık 70 bin ölçülüyor. Tasfiye edilen pozisyonların büyük kısmından ETH yatırımcıları sorumlu. Bu pozisyonları değeri 50 milyon doları geçiyor.