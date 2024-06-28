Uzmanlara göre yavaş yavaş Bitcoin biriktirmeye başlamanın vakti gelmiş olabilir.

Bitcoin, hafta boyunca yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Arka arkaya yaşanan düzeltmeler, kripto parayı geçici süreliğine 60 bin doların altına geriletti.

BTC bir miktar toparlanmış olsa da 61.500 dolar civarına takılı kaldı ve yatırımcıları hala düzeltme konusunda endişelendiriyor. ABD hükümetinin Coinbase Prime’a satmak için 3.940 BTC göndermesi de endişeyi pekiştirdi.

Ancak QCP Capital, Bitcoin’in 60 bin dolar desteğine tutunacağını düşünüyor.

Bitcoin 60 Bin Doları Savunuyor

ABD hükümeti, 26 Haziran’da Coinbase’in kurumsal alım satım platformu Coinbase Prime’a 3.940 BTC gönderdi. ABD’nin gönderdiği kripto paralar, geçtiğimiz aylarda hüküm giyen uyuşturucu kaçakçısı Basmeet Singh’e ait.

Kripto para üzerindeki zaten yüksek olan satış baskısını daha da artırabilecek bu transfer, topluluk tarafından endişeyle karşılandı.

QCP Capital, yeni raporunda Bitcoin’in gördüğü ciddi satış baskısına rağmen 60 bin doları destek olarak savunduğunu belirtti. Rapora göre BTC, iki nedenden dolayı bu desteğe tutunacak.

İlk olarak, Alman hükümetine ait, bir süredir Bitcoin satan cüzdanın satış hızı giderek yavaşlıyor. Cüzdandan dün yalnızca 250 BTC çıktı.

Ayrıca Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), günler süren fon çıkışının ardından son üç gündür yeniden net pozitif fon akışına kavuştu. Farside Investors verilerine göre, ETF’lere 27 Haziran’da net 11,8 milyon dolar, 25 Haziran’dan beri net toplam 64 milyon dolar girdi.

Tüm bu faktörleri dikkate alan QCP Capital, piyasanın Bitcoin biriktirmeye müsait olduğunu düşünüyor.

CryptoQuant da yeni araştırmasında Bitcoin’in dip yaptığını öne sürdü. Zincir üstü analiz kaynağı, Bitcoin açık pozisyon değerinin çok sayıda uzun pozisyonun tasfiye edilmesi sonucunda 3 milyar dolar düştüğünü vurguladı.

Fonlama oranları da sıfıra yaklaştı. Bu durum dengeli ve sağlıklı, yükseliş beklentisinin gerçekçi olduğu bir piyasaya işaret ediyor.