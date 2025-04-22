Piyasa analistleri, kripto piyasasında beklenen “altcoin sezonunun” yakın zamanda başlamayacağını söylüyor.

Durumun temel nedenleri arasında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) henüz faiz indirimi sinyali vermemesi, küresel ekonomik belirsizlikler ve piyasaya güçlü likidite akışlarının olmaması gösteriliyor.

Ethereum ETF’si Bile Yetmedi

Matrixport’un analizine göre, Amerika’da Ethereum spot ETF’sinin onaylanması bile altcoin piyasasına kalıcı bir ivme kazandıramadı. Ethereum’un piyasa hakimiyeti ETF’nin ardından yaklaşık yüzde 50 geriledi. Son dönemdeki meme coin, yapay zekâ token’ları ve Layer-2 projeleri gibi trendler ise genelde klasik “yükselir-düşer” (pump and dump) döngüsünü tekrarladı.

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Piyasayı Canlandıracak 3 Şart

Matrixport, altcoin piyasasının toparlanması için üç temel gelişmeye ihtiyaç olduğunu belirtiyor:

Fed’in faiz indirimi gibi “güvercin” adımlar atması,

Piyasaya likidite girişi anlamına gelen stablecoin arzının büyümeye devam etmesi,

Kredi genişlemesi veya hükümet destek programları gibi makro ekonomik teşvikler.

Ancak şu anki koşullar bu üç başlıktan ilk ikisinde belirsizlik, üçüncüsünde ise yavaşlamayı işaret ediyor.

Stablecoin’ler Büyüyor Ama Tek Başına Yeterli Değil

Bununla birlikte, stablecoin cephesinde pozitif gelişmeler de var. Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) son sekiz ayda önemli bir büyüme gösterdi. Ağustos ayında 113 milyar dolar olan USDT’nin piyasa değeri, Nisan itibarıyla 143 milyar doları geçti. Aynı dönemde USDC ise yaklaşık 31 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkarak yüzde 93’lük bir artış kaydetti. Bu durum, kriptoya hâlâ likidite aktığını gösteriyor.