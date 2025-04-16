Dogecoin (DOGE), yaklaşık dört aydır düşüşte olmasına rağmen son veriler, geri çekilmenin bir “dipten alma” fırsatına dönüşebileceğini gösteriyor.

DOGE, ABD seçimleri sonrası zirvesine kıyasla şu anda yaklaşık yüzde yetmiş aşağıda konumlanıyor. Bu seviye ise olası bir dönüşün başlangıcı olabilir. Zira kripto piyasasında yeniden olumlu bir hava oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftaki dip seviyeden yüzde otuz yükselen DOGE, “alınacak en iyi kripto paralar” listelerine geri dönüyor.

Özellikle Trump’ın doksan günlük vergi ertelemesi kararıyla birlikte risk iştahı arttı. Bu da DOGE gibi popüler coin’lere yeniden likidite akışı sağladı.

Dogecoin için “Büyük Hafta” Yolda mı?

Bazı analistler yaşanan yükselişi geçici bir rahatlama olarak görse de ünlü analist Ali Martinez, Dogecoin’in “büyük bir haftaya hazırlandığını” söylüyor. Martinez’e göre, fiyat 0,17 doların üzerine çıkarsa güçlü bir yükseliş başlayabilir. Bu durumda hedef 0,21 ya da 0,29 dolar olabilir.

#Dogecoin $DOGE is gearing up for a big week. A close above $0.17 could open the door to $0.21 or even $0.29, as long as it holds the key $0.13 support. pic.twitter.com/oUnTLRqe3D — Ali (@ali_charts) April 14, 2025

Ancak öngörünün gerçekleşebilmesi için DOGE’nin, 0,13 doların üzerinde kalması gerekiyor. Yeterli hacimle birlikte 0,17 doların aşılması, DOGE’nin uzun süredir sıkıştığı aralıktan çıkmasına ve yeni bir yükseliş trendine girmesine zemin hazırlayabilir.

DOGE Ne Kadar Yükselebilir?

Martinez’in 0,29 dolarlık hedefi, Dogecoin’in aylardır sıkıştığı alçalan trend kanalından çıkışıyla örtüşüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan toparlanma hareketi, uzun soluklu düşüş trendini kırma yolunda kritik bir adım olabilir.

Ancak bu hedefe giden yolda ilk ciddi engel, 20 günlük hareketli ortalama olacak. Son haftalarda fiyatın yukarı yönlü her hamlesini durduran bu seviye, aşılması gereken kilit direnç konumunda yer alıyor

Olumlu sinyaller ise giderek güçleniyor. MACD göstergesi uzun bir aradan sonra yeniden pozitife döndü ve sinyal çizgisiyle “altın kesişim” oluşturdu ki bu genellikle güçlü bir trend dönüşünün habercisi olarak kabul edilir.

Buna karşın, RSI hâlâ otuz seviyelerine yakın seyrediyor ve aşırı satım bölgesinden tam anlamıyla çıkamadı. Bu da piyasada henüz güçlü bir alım iştahı oluşmadığını gösteriyor.

DOGE, kısa vadeli dirençleri aşmayı başarır ve piyasa desteği bulursa, yüzde iki yüzlük bir sıçramayla 0,48 dolara kadar yükselebilir. Ancak böylesi büyük bir ralli için güçlü bir katalizör -örneğin bir ETF onayı- gerekecektir.