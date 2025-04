Dogecoin (DOGE), yaklaşık dört aydır düşüşte olmasına rağmen son veriler, geri çekilmenin bir “dipten alma” fırsatına dönüşebileceğini gösteriyor.

DOGE, ABD seçimleri sonrası zirvesine kıyasla şu anda yaklaşık yüzde yetmiş aşağıda konumlanıyor. Bu seviye ise olası bir dönüşün başlangıcı olabilir. Zira kripto piyasasında yeniden olumlu bir hava oluşmaya başladı. Geçtiğimiz haftaki dip seviyeden yüzde otuz yükselen DOGE, “alınacak en iyi kripto paralar” listelerine geri dönüyor.

Özellikle Trump’ın doksan günlük vergi ertelemesi kararıyla birlikte risk iştahı arttı. Bu da DOGE gibi popüler coin’lere yeniden likidite akışı sağladı.

Bazı analistler yaşanan yükselişi geçici bir rahatlama olarak görse de ünlü analist Ali Martinez, Dogecoin’in “büyük bir haftaya hazırlandığını” söylüyor. Martinez’e göre, fiyat 0,17 doların üzerine çıkarsa güçlü bir yükseliş başlayabilir. Bu durumda hedef 0,21 ya da 0,29 dolar olabilir.

#Dogecoin $DOGE is gearing up for a big week. A close above $0.17 could open the door to $0.21 or even $0.29, as long as it holds the key $0.13 support. pic.twitter.com/oUnTLRqe3D

— Ali (@ali_charts) April 14, 2025