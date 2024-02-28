Uzman yatırımcı Peter Brandt’e göre Bitcoin fiyatı, güncel boğa piyasasında 200 bin dolara ulaşabilir.

Popüler yatırımcı Peter Brandt, mevcut boğa piyasası için Bitcoin tahminini güncelledi. Daha önce Bitcoin için 120 bin dolar tahmininde bulunan Brandt, şimdi ise BTC’nin 200 bin dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor.

Brandt, güncel boğa piyasasının bitiş tarihi olarak ise Ağustos-Eylül 2025’e işaret etti.

Bitcoin için 200 Bin Dolar Hedefi

Brandt, Bitcoin’in 15 aylık kanalın üzerine kırılmasının ardından tahminini güncelledi. Böyle bir kırılma, genellikle fiyat yükselişiyle sonuçlanıyor.

Deneyimli yatırımcı, yeni gönderisinde üç günlük Bitcoin grafiği paylaştı. Grafikte BTC’nin dip yaptığı Kasım 2022 ve Eylül 2023 bir trend çizgisiyle, tepe yaptığı Nisan 2023 ve Ocak 2024 tarihleri ise başka bir çizgiyle birleşiyor. Bitcoin, 55 bin doları geçerek bu çizgilerin oluşturduğu kanalın da üzerine çıkmış oldu.

Brandt, Bitcoin 50.500 doların üzerinde kaldığı sürece, yükseliş trendinin de devam edeceğini öngörüyor.

Direnç 68 Bin Dolarda

Güncel verilere göre Bitcoin, geçtiğimiz döngüde piyasaya giren tüm yatırımcı gruplarının BTC satın aldığı ortalama fiyatı geçti.

Önceki döngüde piyasaya girenlerin büyük çoğunluğu 2-3 yıllık yatırımcı grubuna giriyor. En yüksek ortalama alım fiyatı da bu yatırımcı grubunda görülüyor. CryptoQuant’a göre 48.900 dolar ölçülen bu ortalama fiyat, bir süreliğine direnç işlevi görmüş olabilir.

Bitcoin’in 55 bin doların üzerine çıkmasının ardından direnç seviyeleri de değişti. BTC için bir sonraki direnç, önceki döngünün tepe noktası olan 68 bin dolarda bulunuyor.