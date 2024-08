Bitcoin, neredeyse tüm finansal piyasaları etkileyen düzeltmenin izlerini silmeye çalışıyor. Sabah saatlerinde 50 bin doların altına gerileyen BTC, haber yayın saati itibarıyla 54 bin dolar bandından işlem görüyor.

Düzeltmenin derinleşme ihtimalinin tartışıldığı sıralarda uzman bir yatırımcı, halving döngüsüne dikkat çekti. Uzmana göre BTC, yeniden yukarı yönelebilir.

Peter Brandt, 5 Ağustos’ta X üzerinden paylaştığı gönderisinde Bitcoin’in güncel boğa piyasası döngüsünü geçmiş döngüler ile kıyasladı. Brandt, 2022-2025 döngüsünün 2015-2017’ye benzediğini öne sürdü.

BTC, Temmuz 2016’da yaşanan halving sonrası yüzde 27 civarında düzeltme yaşadı. Tepe noktayı ise halving’den 24 hafta sonra gördü.

Güncel döngüde halving, bu yıl nisan ayında gerçekleşti. Halving haftasını 65 bin dolara yakın kapatan BTC, son düzeltmeyle birlikte halving’den beri yüzde 26 gerilemiş oldu.

Halving’den beri 16 hafta geçti. Tarih tekerrür ederse, BTC’nin rekor tazelemek için sekiz haftası daha bulunuyor.

BTC, bu yıl ABD’de ocak ayında onaylanan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) etkisiyle erken rekor kırdı. Kripto para, mart ayında 73.500 dolara yükseldi. BTC’nin bu döngüde öncekilere benzer bir rota izleyip izlemeyeceğini zaman gösterecek.

Please note that $BTC decline since halving is now similar to that of the 2015-2017 Halving Bull market cycle pic.twitter.com/cIm3WKzBog

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 5, 2024