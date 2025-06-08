Kripto para piyasasında gözler yeniden Bitcoin (BTC) üzerinde. Ünlü analist Ted Pillows, Bitcoin’in son fiyat hareketlerinin altının geçmiş rallisine benzerlik gösterdiğini belirterek, 2025’in üçüncü çeyreğinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülebileceğini öne sürdü.

Pillows’un analizine göre, Bitcoin’in fiyat yapısı altının 2010’lu yıllardaki hareketine oldukça benziyor. Hatırlanacağı üzere altın; 2013-2018 arasında bir birikim dönemi, ardından 2020’den itibaren bir yeniden birikim evresi yaşadı ve bu sürecin sonunda fiyatı 3.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

$BTC is perfectly mimicking Gold's rally. Gold also had a correction after hitting the new ATH, and the same happened with BTC. I think $BTC will hit $125K-$130K by Q3 2025. pic.twitter.com/ACzzX4yKSP — Ted (@TedPillows) June 7, 2025

Ted Pillows, Bitcoin’in de benzer bir yolda ilerlediğini vurguladı. BTC’nin 2021’deki zirvesinden sonra ciddi bir düzeltme yaşadığını ve 2022-2023 yıllarını birikim süreciyle geçirdiğini belirten analist, 2024 itibarıyla BTC’nin yeniden birikim fazına geçtiğini söyledi. Bu sürecin altındaki ralliyle birebir örtüştüğünü savunan Pillows, Bitcoin’in 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 125.000 ila 130.000 dolar aralığını test edebileceğini dile getirdi. Pillows şunları kaydetti:

“BTC, altının rallisini birebir taklit ediyor. Altın gibi önce ATH’ye ulaştı, ardından düzeltmeye girdi ve şimdi yeniden güç topluyor. 3. çeyrekte 130 bin dolara ulaşması muhtemel.”

Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Pillows’un analizini destekleyen başka bir teknik değerlendirme de RLinda tarafından TradingView üzerinden yayımlandı. RLinda, Bitcoin’in 100.000 dolar altına yaşadığı likidite çekilmesinden sonra toparlanma eğilimine girdiğini ancak piyasanın kısa vadede hâlâ düzeltme aşamasında olduğunu belirtiyor.

Analiste göre Bitcoin şu anda 105.900 dolar ile 106.720 dolar direnç bölgesini test ediyor. Bu seviyelerden gelebilecek bir reddedilme, BTC fiyatını 103.000 dolara kadar çekebilir. Ancak alıcıların gücü artar ve fiyat 105.500 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa, bir sonraki hedef 110.400 dolar olabilir.

Güncel Veriler

Basın saatinde Bitcoin, 105.660 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu seviye, 50 günlük basit hareketli ortalamanın (100.893 dolar) ve 200 günlük ortalamanın (87.224 dolar) oldukça üzerinde. Bu da teknik anlamda yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Ayrıca, 14 günlük RSI göstergesi 51,09 seviyesinde; yani piyasa aşırı alımda ya da aşırı satımda değil, nötr bölgeye yakın bir görünüm sergiliyor.