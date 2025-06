Kripto para piyasasında gözler yeniden Bitcoin (BTC) üzerinde. Ünlü analist Ted Pillows, Bitcoin’in son fiyat hareketlerinin altının geçmiş rallisine benzerlik gösterdiğini belirterek, 2025’in üçüncü çeyreğinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülebileceğini öne sürdü.

Pillows’un analizine göre, Bitcoin’in fiyat yapısı altının 2010’lu yıllardaki hareketine oldukça benziyor. Hatırlanacağı üzere altın; 2013-2018 arasında bir birikim dönemi, ardından 2020’den itibaren bir yeniden birikim evresi yaşadı ve bu sürecin sonunda fiyatı 3.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

$BTC is perfectly mimicking Gold's rally.

Gold also had a correction after hitting the new ATH, and the same happened with BTC.

I think $BTC will hit $125K-$130K by Q3 2025. pic.twitter.com/ACzzX4yKSP

— Ted (@TedPillows) June 7, 2025