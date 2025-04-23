Ethereum, küresel piyasalardaki belirsizlik ve agresif ticaret savaşlarının etkisiyle düşüş trendini sürdürüyor.

28 Mart 2025’te 2 bin dolar seviyesinin altına gerileyen ETH, o günden bu yana toparlanamadı. Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların (balinaların) piyasaya milyonlarca dolarlık ETH sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kripto para piyasası son 24 saatte kısmi bir toparlanma gösterdi. Toplam piyasa değeri 3,04 milyar doları aştı. İşlem hacmi ise 151 milyar doların üzerine yükseldi. Bu süreçte yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi “Açgözlülük” seviyesinde. Bitcoin, bu süreçte yüzde üç artış kaydetti.

Whales are waking up. $ETH is hitting exchanges. 1️⃣ ICO whale 0xddb (linked to #EthereumFoundation) sent 1,001 $ETH ($1.58M) to Kraken ~3h ago. Since reactivating on Mar 10 after 6 years, it has offloaded 12,891 $ETH ($21.5M) to #Cumberland & #Kraken—avg price: $1,668. Still… pic.twitter.com/G3Svhnr3TI — Spot On Chain (@spotonchain) April 22, 2025

Eski Cüzdanlar Uyandı: Ethereum Borsalara Taşınıyor

SpotOnChain’in verilerine göre, Ethereum Foundation ile bağlantılı eski bir yatırımcı cüzdanı Kraken borsasına yaklaşık 1001 ETH (yaklaşık bir buçuk milyon dolar) gönderdi. Bu cüzdan, 6 yıl sonra 10 Mart’ta yeniden aktif hâle geldi ve o tarihten bu yana toplamda 12 bin 890 ETH (yaklaşık 21 buçuk milyon dolar) satış yaptı. Satışların ortalama fiyatı bin 668 dolarken, bu ETH’ler zamanında 1,2 dolardan alınmıştı. Cüzdanda hâlâ yaklaşık 28 bin ETH (yaklaşık 44 milyon dolar) bulunuyor.

Bir başka büyük yatırım şirketi Paradigm ise 5 bin 550 ETH’yi (yaklaşık 8 buçuk milyon dolar) Anchorage Digital’e taşıdı. Bu işlem, 9 ay sonra ilk kez Paradigm’in kurumsal broker platformuna tekrar hareket geçmesini sağladı. Söz konusu işlemlerin ortalama satış fiyatı ise 3 bin 109 dolar civarında.

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Önce Sattı, Sonra Kaldıraçla Düşüşe Oynadı

LookOnChain’in raporuna göre başka bir balina, 2 bin 56 Ethereum’u (yaklaşık 3 milyon 200 bin dolar) bin 591 dolardan satarak pozisyonunu kapattı. Ardından Hyperliquid platformunda 10 kat kaldıraçla Ethereum fiyatına karşı short pozisyon açtı. Gelişmelerin ardından Ethereum son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti ancak sonrasında kısmen toparlandı.

Salı sabahı ETH fiyatı, bin 650 dolardan bin 557 dolara kadar geriledi. Yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 50’yi buldu. Haberin yazıldığı sırada Ethereum ortalama bin 623 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi yüzde 32 artışla 15 buçuk milyar dolara ulaştı.

CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte Ethereum fiyatına yönelik açılmış yaklaşık 70 milyon dolarlık long ve short pozisyon tasfiye oldu. Bu tasfiyelerin yüzde 73’ü (yaklaşık 51 milyon dolar) long pozisyondu. Bu da yatırımcıların toparlanma beklediğini ancak balinaların satışa geçmesiyle bu beklentinin tersine döndüğünü gösteriyor.