Ethereum, küresel piyasalardaki belirsizlik ve agresif ticaret savaşlarının etkisiyle düşüş trendini sürdürüyor.

28 Mart 2025’te 2 bin dolar seviyesinin altına gerileyen ETH, o günden bu yana toparlanamadı. Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların (balinaların) piyasaya milyonlarca dolarlık ETH sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kripto para piyasası son 24 saatte kısmi bir toparlanma gösterdi. Toplam piyasa değeri 3,04 milyar doları aştı. İşlem hacmi ise 151 milyar doların üzerine yükseldi. Bu süreçte yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi “Açgözlülük” seviyesinde. Bitcoin, bu süreçte yüzde üç artış kaydetti.

Whales are waking up. $ETH is hitting exchanges.

1️⃣ ICO whale 0xddb (linked to #EthereumFoundation) sent 1,001 $ETH ($1.58M) to Kraken ~3h ago.

Since reactivating on Mar 10 after 6 years, it has offloaded 12,891 $ETH ($21.5M) to #Cumberland & #Kraken—avg price: $1,668. Still… pic.twitter.com/G3Svhnr3TI

— Spot On Chain (@spotonchain) April 22, 2025