Tether’in ilk CEO’su ve kurucu ortaklarından biri olan Reeve Collins, Pi Protocol adlı yeni bir stablecoin projesi başlatıyor.

Collins, merkeziyetsiz bir stablecoin geliştirmeyi planlıyor ve bu proje, giderek daha rekabetçi hale gelen piyasada USDT’ye rakip olacak. Bloomberg’e göre, USP adlı stablecoin 2025’in ikinci yarısında Ethereum ve Solana blockchain’lerinde kullanıma sunulacak.

Pi Protocol, USP stablecoin’ini akıllı kontratlar aracılığıyla üretecek. Kullanıcılar, USP basımı yaparak USI isimli başka bir token üzerinden getiri elde edecekler.

Tether’e Rakip Olacak

Bu stablecoin, tahviller gibi gelir sağlayan gerçek dünya varlıklarıyla desteklenecek ve hazine bonoları ve para piyasası fonları gibi varlıklarla aşırı teminatlandırılacak.

Collins, projeyi tanıtırken Tether ile kıyaslama yaparak şunları söyledi:

“Pi Protocol’ü stablecoin’lerin evrimi olarak görüyoruz. Tether, stablecoin’lere olan talebi ortaya koymada son derece başarılı oldu. Ancak tüm getiriyi kendilerine saklıyorlar. Biz, aradan geçen on yılda piyasanın artık bir değişime hazır olduğuna inanıyoruz.”

Collins, 2013-2015 yılları arasında Tether’ın CEO’luğunu yapmış ve ortaklarıyla birlikte 2015 yılında şirketi Bitfinex borsasının işletmecilerine satmıştı. O dönem USDT’nin piyasa değeri 1 milyar doların altındayken, bugün bu rakam 140 milyar doları aşarak rekor seviyelere yaklaştı.

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Pi Protocol’ün CEO’su Bundeep Singh Rangar, USP’nin yatırım stratejisiyle ilgili olarak şu ifadeleri kaydetti:

“Kripto ile doğrudan bağlantılı olmayan, orta ve yüksek getirili, düşük riskli varlıklara dayalı bir sistem kurmak istiyoruz. Bizim mekanizmamız, varlıkların kalitesini değerlendiriyor. Bu varlıklar, kayıp oranlarına ve kaynaklarına göre titizlikle inceleniyor.”

Regulations are shifting. Yield-bearing stablecoins will be the next trillion-dollar asset class — Pi Protocol (@piprotocol) February 18, 2025

Yoğun Rekabet Ortamı

USP, son derece rekabetçi bir stablecoin piyasasına giriş yapıyor. Şu anda dolaşımdaki 141 milyar dolarlık stablecoin arzının yüzde 60’ı Tether’a ait.

Circle’ın USDC’si son aylarda arzını ve pazar payını artırarak 56 milyar dolarlık bir büyüklüğe ve yüzde 24’lük bir pazar payına ulaştı.

Üçüncü en büyük stablecoin olan USDS (eski adıyla DAI) ise yaklaşık 9 milyar dolarlık bir arza ve yüzde 4’lük bir pazar payına sahip.