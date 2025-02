Tether’in ilk CEO’su ve kurucu ortaklarından biri olan Reeve Collins, Pi Protocol adlı yeni bir stablecoin projesi başlatıyor.

Collins, merkeziyetsiz bir stablecoin geliştirmeyi planlıyor ve bu proje, giderek daha rekabetçi hale gelen piyasada USDT’ye rakip olacak. Bloomberg’e göre, USP adlı stablecoin 2025’in ikinci yarısında Ethereum ve Solana blockchain’lerinde kullanıma sunulacak.

Pi Protocol, USP stablecoin’ini akıllı kontratlar aracılığıyla üretecek. Kullanıcılar, USP basımı yaparak USI isimli başka bir token üzerinden getiri elde edecekler.

Bu stablecoin, tahviller gibi gelir sağlayan gerçek dünya varlıklarıyla desteklenecek ve hazine bonoları ve para piyasası fonları gibi varlıklarla aşırı teminatlandırılacak.

Collins, projeyi tanıtırken Tether ile kıyaslama yaparak şunları söyledi:

Collins, 2013-2015 yılları arasında Tether’ın CEO’luğunu yapmış ve ortaklarıyla birlikte 2015 yılında şirketi Bitfinex borsasının işletmecilerine satmıştı. O dönem USDT’nin piyasa değeri 1 milyar doların altındayken, bugün bu rakam 140 milyar doları aşarak rekor seviyelere yaklaştı.

Pi Protocol’ün CEO’su Bundeep Singh Rangar, USP’nin yatırım stratejisiyle ilgili olarak şu ifadeleri kaydetti:

Regulations are shifting. Yield-bearing stablecoins will be the next trillion-dollar asset class

— Pi Protocol (@piprotocol) February 18, 2025