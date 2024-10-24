Piyasa değerine göre en büyük stabilcoin USDT’nin geliştiricisi Tether, Türk hükümetine ülkedeki bor rezervlerini temsil eden bir token çıkarmayı teklif etti.

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre, Tether yetkilileri, hükümet yetkililerine bor minerallerini temsil eden dijital token’ler oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanma önerisinde bulundu. Ayrıca Tether, İstanbul’da bir kripto para borsası kurma fikrini de gündeme getirdi.

Tokenizasyon ve Boron Coin

Tether’in Boron coin önerisi, dijital defterler aracılığıyla gerçek dünya varlıklarının dijital temsillerinin yaratılmasına olanak tanıyan RWA tokenizasyonu sürecine dayanıyor.

Bor minerali uzay, havacılık, nükleer enerji, tarım, yüksek teknoloji, savunma sanayi gibi kritik alanlarda kullanılıyor. Türkiye tüm dünyadaki bor rezervlerinin %70’inden fazlasına sahip olduğu belirtiliyor ve bor madenciliği kamuya ait madencilik ve kimya şirketi Eti Maden İşletmeleri aracılığıyla devlet tekelinde tutuyor.

Bloomberg, Türkiye’nin 2024 yılında 1,3 milyar dolarlık bor satışı yapacağını öngörüyor.

Türkiye’deki Kripto Para Benimsenmesi

Bloomberg, Tether’in neden özellikle bor madenine odaklandığının bilinmediğine dikkat çekti. Bloomberg ayrıca Türkiye’nin kripto para şirketleri için cazip bir pazar haline geldiğini vurguladı. Chainalysis verileri, Türkiye’nin son 12 aylık süreçte 137 milyar dolarlık kripto para işlem hacmiyle tüm dünyada 7. sırada yer aldığını gösteriyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan bir hükümet yetkilisi, boron projesinin şu an uygulanabilir olmadığını belirtirken, Enerji Bakanlığı’ndan bir bürokrat ise Tether ile yapılan görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu kaydetti.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, şirketinin Türkiye’de dijital varlık inovasyonunu teşvik etmeye kararlı olduğunu ve büyüme fırsatlarını keşfetmeye devam edeceklerini belirtti.