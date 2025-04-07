USDT için gelen yeni düzenleme yasağı sonrası, Tether CEO’su Paolo Ardoino, şirketin ABD merkezli yeni bir stabil kripto para çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.

Binance hafta başında, Avrupa Birliği’nin yeni regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle USDT’yi Avrupa’daki platformlarından kaldırdı.

Paolo Ardoino, her ne kadar Tether’in, Avrupa’da yürürlükteki yasalara uygun olarak dolar ve euro destekli stabil coin projelerine yatırım yaptığını belirtse de uzun vadede USDT’nin ne ABD’de ne de Avrupa’da etkin bir oyuncu olamayabileceğini ifade etti.

Şirket ise mevcut durumda, ABD’de yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler karşısında yeni bir alternatif geliştirme arayışına girdi.

Yeni Bir Stabilcoin Yolda Olabilir

Tether, Trump yönetiminin hazırladığı yeni regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla ABD merkezli yeni bir stabil coin çıkarmayı değerlendiriyor.

ABD Kongresi, stabil coin’lerle ilgili daha net ve sıkı kurallar getirmek amacıyla bazı yasa tasarıları hazırladı. Bunlar arasında STABLE ve GENIUS yasaları öne çıkıyor. Bu düzenlemeler, stabil coin çıkaran şirketler için zorunlu rezerv tutma şartları ve düzenli denetimler gibi şartlar getiriyor. Amaç ise finansal şeffaflığı artırmak ve bu dijital varlıkların istikrarını sağlamak.

Özellikle Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty tarafından sunulan GENIUS Yasası bu noktada dikkat çekiyor. Yasa, on milyar doların üzerinde varlığı bulunan stabil coin ihraççılarının her ay rezerv yapılarını ABD Para Denetleme Ofisi’ne bildirmesini ve sıkı federal denetime tabi tutulmasını şart koşuyor.

Bu durum, bugüne kadar kapsamlı bir mali denetimden geçmemiş olan ve toplam değeri yüz kırk dört milyar doları aşan Tether için büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.

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Eleştirmenler ve rakip firmalar, Tether’in bu denli sert denetim koşullarına uymak zorunda kalırsa, ABD pazarından tamamen çekilebileceğini öne sürüyor. Özellikle terörle mücadele ve kara para aklamayı önleme yasaları karşısında şirketin esnek davranamayacağı düşünülüyor.

Paolo Ardoino ise The Guardian’a verdiği röportajda, Tether’ın şeffaflık ve yasalara uyum konusunda ciddi bir taahhüt içinde olduğunu söyledi. Ardoino, şirketin şu anda dünya genelinde iki yüzden fazla resmi kurumla iş birliği yürüttüğünü belirtti. Ancak STABLE ve GENIUS yasalarına uygun hale getirilmiş yeni bir ürün geliştirmenin daha mantıklı olabileceğini de vurguladı.