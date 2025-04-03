USDC stablecoin’in arkasındaki şirket Circle, ABD’de halka arz başvurusunda bulundu. CRCL koduyla New York Borsası’nda işlem görecek. Circle’ın halka arzı, CoreWeave’in zayıf açılışı ve NewsMax’in güçlü başlangıcının ardından geldi.

ABD doları destekli stablecoin USDC’nin ihraççısı Circle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) halka arz başvurusu yaptı. Şirket, ABD borsalarında işlem gören en yeni teknoloji firmalarından biri olmayı hedefliyor.

Circle, salı günü SEC’e sunduğu izahnamede, New York Borsası’nda CRCL sembolüyle işlem görmeyi planladığını belirtti. Stablecoinler, değerlerini başka bir para birimi, emtia veya finansal varlığa sabitleyen kripto paralardır ve Bitcoin gibi diğer dijital varlıklara kıyasla daha az volatiliteye sahiptir. 2018’de piyasaya sürülen USDC, ABD doları varlıklarıyla desteklenmektedir.

Şirket, daha önce 2021’de bir SPAC birleşmesi yoluyla halka açılma planını duyurmuştu. Ancak son başvuruda Circle, 2024 yılı net gelirinin 155,7 milyon dolar olduğunu ve 2023’teki 267,5 milyon dolara kıyasla düşüş yaşandığını belirtti. Şirketin 2024 yılı toplam geliri ve rezerv geliri 1,68 milyar dolar olurken, 2023’te bu rakam 1,45 milyar dolar olarak kaydedildi.

Circle, halka arz için zor bir dönemde piyasaya giriyor. Klarna, StubHub ve eToro gibi büyük teknoloji şirketleri geçtiğimiz ay halka arz başvurularını tamamladı. Ancak CoreWeave’in beklentilerin altında kalan halka arz performansı, yatırımcıların endişelerini artırdı. Nvidia destekli bu bulut bilişim şirketi, 2023’ten bu yana gerçekleşen en büyük ABD teknoloji halka arzı olmasına rağmen, başlangıçta beklentileri karşılayamadı. Öte yandan, NewsMax’in hisseleri ilk işlem gününde büyük bir artış göstererek yatırımcılardan olumlu ilgi gördü.