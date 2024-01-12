2022 yılının Aralık ayında sona erdirilen bir SPAC anlaşmasında Circle’ın değeri 9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Piyasa değeri en yüksek ikinci stabilcoin USDC’nin geliştiricisi Circle, Perşembe günü ABD’de halka arz olmak gizli bir şekilde başvuruda bulunduğunu açıkladı. Circle tarafından gönderilen başvuru belgelerinde halka arz edilecek hisse sayısı, önerilen fiyat aralığı ve halka arzın özellikleri gibi detaylara yer verilmedi.

Circle’ın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) inceleme sürecini tamamlamasının ardından üzere piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak devam etmesi bekleniyor. Circle daha önce Concord Acquisition Corp. ile bir SPAC aracılığıyla şirkete yaklaşık 9 milyar dolar değer biçecek bir anlaşmayla halka açılmayı planladı. Ancak SPAC piyasası 2022’de çöktü ve Circle bu anlaşmayı o yılın Aralık ayında, kripto borsası FTX’in iflasa sürüklenmesinden hemen sonra sona erdirdi.

Bu anlaşmanın feshedilmesinin ardından Circle CEO’su Jeremy Allaire yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi ancak şirketinin halka arz olma niyetinin devam ettiğini bir kez daha teyit etti.

2013 yılında kurulan Boston merkezli Circle, en çok 2018 yılında piyasaya sürülen dünyanın en büyük ikinci ABD doları sabitlenmiş stablecoin’i olan USD Coin’in ihraççısı olarak biliniyor.

CoinGecko verilerine göre USDC şu anda tüm dünyada en yüksek piyasa değerine sahip ikinci stabilcoin durumunda. USDC, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimleri arasında ise yedinci sırada yer alıyor. Güncel verilere göre 2024 yılının Ocak ayı itibariyle dolaşımda 25,2 milyar dolar değerinde USDC token bulunuyor. USDC’nin dolaşımdaki arzı zirvesini 2022 yılında 56 milyar dolarla kaydetti.

Kripto para piyasası, yaşanan iflaslar ve çöküşler neticesinde 2022 yılında oldukça zorlu günler geçirdi. Bu süreçte yatırımcılar korku, belirsizlik ve şüpheye kapılarak piyasayı terk etti. Dolayısıyla bu olumsuzluklardan kripto para şirketleri de nasibini aldı. Circle, kötü geçen 2022 yılının ardından 2023 yılının Temmuz ayında çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracağını duyurdu ve ana odak noktası dışındaki alanlara yaptığı yatırımları durdurdu.

2023 yılı teknoloji şirketlerinin halka arzları konusunda oldukça sakin geçti. Bununla birlikte halihazırda halka arzını gerçekleştirmiş kripto para şirketleri 2023 yılında göz doldurdu. Örnek vermek gerekirse Coinbase’in COIN ve MicroStrategy’nin MSTR hisseleri 2023 yılında yaklaşık %400’lük yükseliş yaşadı.

Öte yandan kripto para piyasası 10 Ocak’ta tarihi bir ana tanıklık etti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 yılı aşkın süredir reddettiği spot Bitcoin ETF başvurularına onay verdi ve spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

Bitcoin (BTCI fiyatı ise bu gelişmenin ardından 49.000 dolara kadar yükselerek 2021 yılının Aralık ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı, Ethereum (ETH) ise son 20 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.