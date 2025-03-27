USD Coin (USDC) stablecoin arzı, 60 milyar dolar piyasa değerini aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

26 Mart Çarşamba günü, stablecoin’in arzı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 60,2 milyar dolara ulaştı. Bu veri, Mart 2024’teki 30 milyar dolarlık arzdan yüzde 100’lük bir yıllık artışa işaret ediyor. Öte yandan toplam stablecoin piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 230 milyar doları geçti.

USDC arzı, farklı blockchain’ler üzerinde dağıtılmış durumda. Ethereum, 36 milyar doların üzerinde arzla çoğunluğu barındırırken, Solana 10 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Diğer blockchain’ler arasında Base 3,8 milyar dolar, Hyperliquid 2,2 milyar dolar, Arbitrum 1,8 milyar dolar ve Berachain 1 milyar dolar arzla yer alıyor.

Yılın ilk çeyreği boyunca Circle, Solana blockchain’inde önemli miktarda USDC basımına devam etti ve özellikle 250 milyon dolarlık birkaç dilimde işlem yaptı. 20 Mart itibarıyla, Solana üzerindeki USDC arzı 10 milyar doları aştı.

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Circle, stablecoin’in erişimini genişletme ve altyapısını iyileştirme konusunda da önemli adımlar atıyor. Bu ay, SBI VC Trade ile iş birliği yaparak Japonya’da USDC’yi resmi olarak başlattığını duyurdu. Şirket ayrıca, Ethereum Layer 2 blockchain’i Linea’daki köprülenmiş USDC’yi, sektörün ilk köprülenmişten yerel geçişi olan yerel USDC olarak yükseltmeyi planladığını açıkladı.

Ayrıca, Avalanche, Base ve Ethereum üzerinde çapraz zincir transfer protokolünün (CCTP v2) güncellenmiş bir sürümünü başlatarak, Linea, Arbitrum ve Solana’nın da destekleneceğini duyurdu. Bu güncelleme, blockchain’ler arasındaki USDC transfer sürelerini dakikalardan saniyelere düşürüyor.