New York Borsası’nın sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE), kripto piyasasının önemli oyuncularından Circle ile ortaklık kurarak USDC stablecoin’ini ve tokenize edilmiş para piyasası fonlarını platformlarına entegre etmeye hazırlanıyor.

İş birliği, her iki şirketin de yaptığı ortak açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, USDC’nin ICE’nin takas merkezleri, türev borsaları, veri hizmetleri ve diğer piyasa altyapılarında kullanımını araştırmak üzere bir mutabakat anlaşması imzalandığı belirtildi. Böylece geleneksel finansın en büyük isimlerinden biri, kripto piyasasının en büyük stablecoin sağlayıcılarından biriyle bağlantı kurmuş oldu.

“USDC, Finansal Piyasalar İçin Önemli Bir Araç Olabilir”

New York Borsası Başkanı Lynn Martin, Circle’ın stablecoin ve tokenize varlıklarını, sermaye piyasaları içinde yeni ürünler geliştirmek için potansiyel araçlar olarak değerlendirdiklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Circle’ın regüle edilmiş stablecoin’lerinin ve dijital para birimlerinin, piyasa katılımcıları tarafından ABD doları kadar güvenilir görülerek sermaye piyasalarında daha büyük bir rol oynayabileceğine inanıyoruz.”

Halihazırda 60 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olan USDC’nin bu anlaşmayla regüle finans dünyasına daha derin bir şekilde entegre edilmesi hedefleniyor.

Sadece son üç ayda Circle, 16,5 milyar dolarlık yeni USDC üretti. Aynı dönemde USDT ise 4,7 milyar dolar değerinde yeni arz sağladı. 26 Mart 2025 itibarıyla dolaşımdaki USDC tokenlarının pazar payı yüzde 25,4’e ulaştı. Bu oran, birkaç ay önce yüzde 20,7 seviyesindeydi.

Circle CEO’su Jeremy Allaire, ICE ile yapılan ortaklığın önemli bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kaydetti:

“ICE’in piyasalardaki küresel ağı ve itibarı, USDC’yi çok daha geniş kullanım alanlarına entegre etmek için benzersiz bir yol sunuyor. Birlikte inovasyon yapma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız.”

Şirketler, USDC’nin yalnızca kripto ticaretinde değil, tahvil ve türevler gibi geleneksel piyasalarda da nasıl kullanılabileceğini araştırmayı planlıyor. Ayrıca tokenize edilmiş para piyasası fonlarının da sisteme entegrasyonu değerlendiriliyor.