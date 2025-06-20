XRP destekçisi avukat John Deaton, kripto para borsası Uphold’un bir şirket tarafından satın alacağını iddia etti.

Deaton, Uphold için 11 potansiyel alıcının listesini paylaştı. Bu listede Binance, Ripple, JPMorgan ve PayPal da yer alıyor.

XRP’nin en büyük destekçileri arasında yer alan Uphold, satın alınabilir. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan John Deaton, kripto para borsası Uphold’un satın alınabileceğini iddia etti. Bu satın alma gerçekleşirse XRP ekosistemi için şimdiye kadar gerçekleşmiş en önemli stratejik anlaşmalardan biri olabilir.

XRP destekçisi avukat John Deaton kısa bir süre önce X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Uphold’un büyük bir oyuncu tarafından satın alabileceğini iddia etti. Deaton’un potansiyel alıcılar listesinde hem kripto para sektöründen hem de geleneksel finans alanından önemli şirketler yer alıyor.

John Deaton potansiyel alıcılar arasında kripto para sektöründen Coinbase, Kraken, Gemini, Robinhood, Binance, Ripple ve geleneksel finans sektöründen ise JPMorgan, Goldman Sachs, Fidelity, Citi, and PayPal’ı gösterdi.

Uphold, XRP için yalnızca bir kripto para borsası değil. Son şeffaflık raporlarına göre XRP, Uphold’un 6,61 milyar dolarlık toplam rezervinin %70’lik (4,51 milyar dolar) önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Uphold şimdiye kadar 26 milyon XRP işlemi gerçekleştirdi ve bu hafta XRP Ledger için USDC desteğini başlattı. Bu da Uphold’un XRP ekosistemine bağlılığını gösteriyor.

Uphold CEO’su Simon McLoughlin kısa bir süre önce konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. McLoughlin, Uphold’un IPO ve potansiyel satış ihtimallerini değerlendirdiğini belirtti. Her ne kadar Uphold’un değerlemesine ilişkin resmi bir rakam açıklanmamış olsa da bu rakamın 1,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.