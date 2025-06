XRP destekçisi avukat John Deaton, kripto para borsası Uphold’un bir şirket tarafından satın alacağını iddia etti.

Deaton, Uphold için 11 potansiyel alıcının listesini paylaştı. Bu listede Binance, Ripple, JPMorgan ve PayPal da yer alıyor.

XRP’nin en büyük destekçileri arasında yer alan Uphold, satın alınabilir. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan John Deaton, kripto para borsası Uphold’un satın alınabileceğini iddia etti. Bu satın alma gerçekleşirse XRP ekosistemi için şimdiye kadar gerçekleşmiş en önemli stratejik anlaşmalardan biri olabilir.

XRP destekçisi avukat John Deaton kısa bir süre önce X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Uphold’un büyük bir oyuncu tarafından satın alabileceğini iddia etti. Deaton’un potansiyel alıcılar listesinde hem kripto para sektöründen hem de geleneksel finans alanından önemli şirketler yer alıyor.

Two entities I like : @FlareNetworks and @UpholdInc working together.

I put 💰 on Uphold being acquired by a major player – either within crypto, such as @coinbase @krakenfx @Gemini @RobinhoodApp @binance / @binanceusa_1 or @Ripple or by a TradFi such as @jpmorgan… https://t.co/3EzzMdFvZ2

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) June 20, 2025