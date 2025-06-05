Güney Kore merkezli popüler kripto para borsası Upbit’te listelenen Ravencoin (RVN), adeta yeniden doğdu. Son 24 saatte %75 oranında değer kazanan RVN yaklaşık 0,02 dolara yükselerek son 5 ayın zirvesini kaydetti.

Ravencoin (RVN) Neden Yükseliyor?

Bazı analistler RVN’nin bu rallisini “uyuyan devin uyanışı” olarak tanımlıyor. X platformunda paylaşım yapan bir kullanıcı, bu yükselişin daha büyük bir fiyat hareketinin başlangıcı olabileceğini belirtti.

Fiyat artışının arkasındaki temel neden ise Upbit’in RVN/KRW işlem çiftini listelemesi oldu. Listelemeyle birlikte borsa, kullanıcıları yalnızca Ravencoin ağı (RVN) üzerinden yapılan para yatırma ve çekme işlemlerini desteklediği konusunda da uyardı. Ayrıca bu işlemler sadece kişisel olarak doğrulanmış cüzdan adresleri üzerinden yapılabilecek.

Upbit listelemesinin ardından gelen yükseliş sonrası RVN’nin piyasa değeri 260 milyon doları aştı. Ancak bu seviye, RVN’nin 2021’de ulaştığı neredeyse 2 milyar dolarlık piyasa değerinin oldukça gerisinde. Aynı dönemde RVN fiyatı yaklaşık 0,30 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. RVN şu anda 2 milyar dolarlık zirvenin %93 altında işlem görüyor.

Upbit Listelemesi Önce de Sert Yükselişlere Yol Açmıştı

Upbit’in listelediği altcoin’lerde benzer fiyat sıçramaları daha önce de yaşanmıştı:

Pocket Network (POKT), listelendikten sonra %350’lik bir artış yaşamıştı.

Livepeer (LPT) ise aynı gün içinde %80 değer kazanmıştı.

TRUMP token listelendiğinde, fiyatta ani bir ralli yaşanmıştı.

DeepBook (DEEP) de Binance’ten sonra Upbit desteğiyle çift haneli kazançlar kaydetmişti.

Bu örnekler, büyük borsaların desteğinin bir token için ne kadar önemli bir fiyat katalizörü olabileceğini gözler önüne seriyor.