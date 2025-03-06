Güney Kore merkezli kripto borsası Upbit, XRP işlemlerinde hakimiyetini artırarak Binance’i geride bıraktı.

Upbit, Binance’in elinde tuttuğu miktarın iki katı kadar XRP bulunduruyor ve küresel işlem hacminin yüzde 14’ünden fazlasını oluşturuyor. Bu değişim, XRP’nin Asya pazarındaki artan popülaritesini yansıtıyor olabilir.

Upbit’in XRP Hacmi Binance’i Solladı

Piyasa analisti Kate Young Ju tarafından paylaşılan CryptoQuant verilerine göre, Upbit artık Binance’ten daha fazla XRP’ye sahip. Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’e kıyasla iki kat daha fazla XRP tutuyor.

Bunun yanı sıra, Upbit XRP işlem hacminde de lider konumda. CoinMarketCap verilerine göre, küresel XRP işlem hacminin yüzde 14’ü bu platformda gerçekleşiyor.

Öte yandan, Binance yaklaşık yüzde 12’lik bir işlem hacmine sahipken, onu yüzde 7.27 ile Coinbase takip ediyor. Bybit, Bitget ve Gate.io ise sırasıyla yüzde 3.16, yüzde 2.84 ve yüzde 2.39’luk işlem payına sahip.

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Yakın zamanda Upbit, 30 milyon XRP’yi yaklaşık 95 milyon dolar değerinde bir işlemle transfer etti. Bu hareket piyasada dalgalanmalara neden olurken, Güney Kore’deki “Kimchi Primi” etkisini artırabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Kimchi Primi, Güney Kore’deki kripto fiyatlarının diğer piyasalara kıyasla daha yüksek seviyelerde işlem görmesi durumuna verilen isimdir.

Piyasa uzmanları, Güney Koreli yatırımcıların XRP alımlarına agresif bir şekilde devam etmesi halinde, token’in volatilitesinin daha da artabileceğini öne sürüyor.

XRP’nin Piyasa Performansı

Kripto piyasasında son dönemde yaşanan oynaklık, XRP fiyat hareketlerinde de büyük dalgalanmalara yol açtı. Geçtiğimiz hafta, piyasa genelindeki sert düşüş yatırımcıları ayı piyasası endişelerine sürüklerken, XRP tek bir günde yüzde 50’ye yakın değer kazanarak 3 dolar seviyesine ulaştı. Ancak daha sonra geri çekilerek 2.70 dolar seviyesine düştü.

Analistler, bu seviyenin aşılmaması durumunda XRP fiyatının 1.60 dolar seviyelerine gerileyebileceğini düşünüyor.