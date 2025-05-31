Kripto para piyasası son 24 saatte genel olarak değer kaybederken, bazı düşük hacimli altcoinler Güney Kore merkezli Upbit borsasında işlem görmeye başlamalarıyla adeta uçuşa geçti.

Özellikle Pocket Network (POKT) ve Livepeer (LPT), yatırımcıların ilgisini en çok çeken iki varlık oldu.

POKT, 30 Mayıs’ta yüzde 350’lik etkileyici bir yükselişle 0,058 dolara kadar çıktı. Bu seviye, Aralık 2023’ten bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kaydedildi. Token’ın piyasa değeri 100 milyon doları aştı.

Benzer şekilde, Livepeer da yüzde 80’den fazla değer kazanarak 10,17 dolar seviyesine ulaştı. LPT’nin piyasa değeri ise 420 milyon doları geçti. Her iki altcoindeki bu sert yükselişte, Upbit’in POKT/KRW, LPT/KRW ve LPT/USDT paritelerini listelemesi etkili oldu.

Projelerin Kısa Tanıtımı

ABD merkezli Pocket Network, merkeziyetsiz uygulamalara RPC (Remote Procedure Call) hizmeti sunan bir altyapı protokolü olarak öne çıkıyor. Blokzincir verilerini barındıran tam düğümlerden oluşan sistemde, bu düğümler gelen talepleri karşılayarak ödül kazanıyor.

İlgili: Bu 5 Altcoin Patlamaya Hazır: Analiste Göre 50 Kat ile 100 Kat Yükseliş Potansiyelleri Var

Livepeer ise Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir video akış platformu olarak biliniyor. Geleneksel altyapı servislerine alternatif olarak daha erişilebilir ve ölçeklenebilir çözümler sunmayı hedefliyor. Projenin temel odağı, video dosyalarını farklı cihazlara uygun hale getirme süreci olan “transcoding” işlemi.

Upbit Etkisi Daha Önce de Gözlemlenmişti

Upbit’in kripto fiyatlarına olan etkisi daha önce de görülmüştü. Şubat ayında TRUMP meme coin’in borsada listelenmesiyle fiyatında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Sonrasında Binance ve Upbit’in DeepBook (DEEP) için yaptığı listelemeler de token’ın çift haneli oranda değer kazanmasını sağlamıştı.