Unstoppable Domains “.com” uzantılı alan adları destek eklediğini açıkladı. Unstoppable Domains bu hamlesiyle birlikte hizmetlerini web3’ün yanı sıra web2 alanına da genişletti.

Unstoppable Domains’in, 156 milyon kayıtla dünyanın en popüler alan adı uzantısı olan “.com”u destekleme kararı, şirketin son dönemde açıkladığı genişleme çabalarıyla da uyumlu.

CryptoPotato’ya gönderilen resmi basın açıklamasına göre Unstoppable Domains, kullanıcılarına hem web3 hem de web2 alan adlarını sunan sektördeki ilk oyuncu oldu. Unstoppable Domains bu son adımıyla birlikte web3 alan adları için geçerli olan tüm özellikleri aynı zamanda “.com” uzantısı için de sağlamayı hedefliyor.

Unstoppable Domains’in CEO’su ve kurucusu Matt Gould konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Hizmet yelpazemizi web2 sektörüne genişletmekten ve kullanıcılarımıza “.com” gibi ikonik alan adlarından web3 alan adlarına kadar uzantıları tek bir platform üzerinden satın alma şansı tanımaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Unstoppable’ın web3 alan adları için tek durak noktası olma misyonu için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Unstoppable, Web3 ve Web2 arasında köprü kurarak alan adı sektörünün daha fazla kullanıcı sayısına ulaşması için büyük bir fırsat yaratıyor.

Ayrıca söz konusu basın açıklamasında kullanıcıların “.com” uzantılı alan adlarını cüzdanlarında saklayabileceğini, Coinbase Wallet ve Metamask gibi popüler cüzdanlar aracılığıyla birbirlerinin “.com” uzantılı alan adlarına kripto para gönderebileceğini duyurdu.

Unstoppable Domains, web2 genişlemesinin yanı sıra web3 alan adları için de yeni iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı. Bunlar arasında kolay alan adı depolama, otomatik yenileme, oturum açma, mesajlaşma, profiller ve daha fazlasına imkan tanıyan Unstoppable Vault da yer alıyor.

Unstoppable Domains’te şu anda 3,9 milyon kayıtlı alan adı bulunuyor.