İşte kripto para tarihinde yıllar içerisinde ünlüler tarafından yapılan ilginç paylaşımlardan bazıları.

Grammy ödüllü rapçi Eminem, kısa bir süre önce kripto para borsası CryptoCom’dan reklam aldı. İşte kripto paraların ana akımda benimsenme oranının hızla arttığını gösteren 10 paylaşım.

İlk olarak Eminem’in CryptoCom etiketiyle yaptığı paylaşıma bakalım.

Başından beri duramadınız, her vuruşta ve blokta direnci kırdınız. Oyun planınız hiç değişmedi.

Bloomberg’e göre Eminem, NBA ve CryptoCom arasındaki ortaklık, kripto para sektöründeki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde keskin bir değişim yaşandığını gösteriyor.

New York’ta görülen davada jürinin FTX’in devrik CEO’su Sam Bankman-Fried’ı suçlu bulmasından yaklaşık 6 ay sonra, kripto para şirketleri yeniden ünlülerle yaptıkları pazarlama çalışmalarıyla karşımıza çıkmaya başladı.

İşte Bitcoin’in 3 Ocak 2009 tarihinde ilk bloğunun çıkarılmasının ardından ünlü isimler tarafından yapılan ve kripto paraların ana akımdaki benimsenmesindeki artışı gösteren 10 paylaşım.

Elon Musk: Doge Father

SpaceX ve Tesla’nın uslanmaz patronu Elon Musk, kripto para topluluğunun çok yakından takip ettiği isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

2020 yılının Mayıs ayında Joe Rogan’ın podcast programına konuk olan Elon Musk, finansın sadece paranın kaydını tutmakla ilgili bir konu olduğunu söyledi. Musk, insanlığın geleceği için elimizdeki kaynaklarla neler yaptığımızın kendisi için çok daha ilginç bir konu olduğunu söyledi.

Elon Musk, blockchain’in finans alanında yarattığı devrimin farkında. Bu nedenle 2019 yılında yaptığı “Dogecoin favori kripto para birimim olabilir.” paylaşımından sonra sürekli olarak memecoin DOGE’a destek veriyor.

Kendisini “Doge Father” olarak tanımlayan Elon Musk, geçmişte şu paylaşımı yapmıştı: Yükseltebilirim ama düşürmem.

Lindsay Lohan: Dolar Enflasyon Şahini

Lindsay Lohan 2021 yılının Şubat ayında, Bitcoin’de üçüncü blok ödülü yarılanmasından kısa bir süre sonra “Bitcoin aya” ifadesine yer verdiği bir paylaşım yaptı.

Lindsay Lohan 2011 yılında yaptığı bir diğer paylaşımda enflasyonun kontrolden çıktığını söylemişti. Lohan söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Son zamanlarda gıda ve benzin fiyatlarını gördünüz mü? Fed para basmaya devam ederse ABD doları yakında değersiz olacak!

Bu anlamda Lindsay Lohan’ın Bitcoin’e destek vermesi pek de şaşırtıcı değil.

bitcoin to the moon 🚀 — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) February 10, 2021

Maisie Williams: Arya Stark Bitcoin Konusunda İyimser

HBO’nun sevilen dizisi Game of Thrones’ta oynadığı Arya Stark rolüyle tanınan Maisie Williams, 2020 yılında “Bitcoin’de long açmalı mıyım?” ifadesine yer verdiği bir anket paylaşmıştı.

Bu ankette yaklaşık bir milyon kullanıcı oy kullandı ve %53’ü “Hayır” ve %47’si ise “Evet” oyu kullandı.

should i go long on bitcoin ? — Maisie Williams (@Maisie_Williams) November 16, 2020

Snoop Dogg: Dogecoin’i Pump’ladı

2021’in Şubat ayında Lindsay Lohan’ın “Bitcoin aya” paylaşımının ardından ödüllü hip hop sanatçısı Snoop Dogg, Twitter paylaşımıyla DOGE’u pump’ladı.

Snoop Dogg, bir şarkısının albüm kapağında kendisini Shiba Inu köpeği olarak tasvir etti ve “Snoop Doge” ifadesine yer verdi.

Bu gelişmenin ardından DOGE fiyatı 0,0844 dolar ile o dönem tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ashton Kutcher: Erken Bitcoin Yatırımcısı

That 70’s Show’da rol alan aktrist Mila Kunis, 2021 yılında katıldığı Stephen Colbert’in programında, Ashton Kutcher’in 2013 yılında Bitcoin almaya teşvik ettiğini söyledi. Mila Kunis konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Beni oturttu ve ‘Hey, bebeğim, sana bu şeyi açıklamam lazım; deli olup olmadığımı söyle’ dedi. ‘Bir şey var, para için madencilik yapmak gibi bir şey. Buna kripto para deniyor. Ve bir şirket var. Bu sekiz yıldan fazla bir süre önceydi. “Buna Bitcoin deniyor,” dedi.

Mila Kunis o dönemde Ashton Kutcher’in bu fikrini korkunç bulduğunu ve onu dinlemediğini söyledi.

LeBron James: CryptoCom Reklam Filmi

Los Angeles Lakers’da oynayan efsanevi basketbolcu LeBron James ve LeBron James Aile Vakfı, 2022 yılında CryptoCom ile çok yıllı bir ortaklığa imza attı. NBA tarihinde tüm zamanların en skorer oyuncusu olan James, CryptoCom için rol aldığı reklam filminde kendinin genç versiyonuna tavsiyelerde bulundu.

LeBron James reklam filminde şu ifadeleri kullanıyor:

Sana her şeyi söyleyemem ama tarih yazmak istiyorsan kendi kararlarını kendin vermelisin.

Mark Cuban: Polygon ve Injective’e Destek

ABC Network’ün “Shark Tank” programının jurisi ve NBA’deki Dallas Maverick takımının sahibi Mark Cuban, bu yılın başlarında yaptığı bir paylaşımda yaklaşık 8,8 milyon takipçisine Polygon (MATIC) ve Injective’i (INJ) tavsiye etti. Mark Cuban bu projelerin her ikisine de yatırım yaptığını söyledi.

Cuban, Twitter’da gerçekleştirdiği bir “Bana Her Şeyi Sor” oturumunda Ethereum konusunda iyimser olduğunu çünkü Ethereum’un, Polygon ve Injective’e sahip olduğunu söyledi.

Kevin O’Leary: Bitcoin Eleştirmenliğinden Bitcoin Savunuculuğuna

Kanadalı işadamı Kevin O’Leary, ABC’nin Shark Tank programındaki bir diğer juri. Geçmişte Bitcoin’i birçok kez “çöp” ve “işe yaramaz” şeklinde tanımlayan O’Leary, günümüzde ise bir Bitcoin destekçisi. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Charlie Munger gibi O’Leary de geçmişte Bitcoin’in spekülasyondan başka hiçbir şey olmadığını savunuyordu.

Günümüzde ise Kevin O’Leary kendisini yalnızca Bitcoin destekçisi olarak değil aynı zamanda Bitcoin sarrafı olarak tanımlıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerini desteklemeyen O’Leary, kullanıcıların kendi Bitcoin’lerini kendileri saklamaları gerektiğine inanıyor.

Joe Rogan – Hiperbitcoinizasyon Teorisi

Komedyen, UFC spikeri ve podcast kralı Joe Rogan, geride bıraktığımız yılın Ekim ayında OpenAI CEO’su Sam Altman’ı ağırladı. Rogan şunları kaydetti:

Asıl büyüleyici kripto Bitcoin. Bana göre, evrensel olarak geçerli bir para birimi olma olasılığı en yüksek olanı bu. Olabilecek miktar sınırlı ve insanlar kendi bilgisayarları ile madencilik yapıyor. Bu benim için çok etkileyici. Bunun hayata geçirilmiş olmasını seviyorum

Joe Rogan, kripto para topluluğunun önde gelen isimlerinden Andreas Antonopoulos’u, blockchain teknolojisini ve kripto para biriminin modern ekonomideki önemini açıklamak üzere yıllar içerisinde dört kez programına davet etti.