İşte kripto para tarihinde yıllar içerisinde ünlüler tarafından yapılan ilginç paylaşımlardan bazıları.

Grammy ödüllü rapçi Eminem, kısa bir süre önce kripto para borsası CryptoCom’dan reklam aldı. İşte kripto paraların ana akımda benimsenme oranının hızla arttığını gösteren 10 paylaşım.

İlk olarak Eminem’in CryptoCom etiketiyle yaptığı paylaşıma bakalım.

Başından beri duramadınız, her vuruşta ve blokta direnci kırdınız. Oyun planınız hiç değişmedi.

Bloomberg’e göre Eminem, NBA ve CryptoCom arasındaki ortaklık, kripto para sektöründeki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde keskin bir değişim yaşandığını gösteriyor.

New York’ta görülen davada jürinin FTX’in devrik CEO’su Sam Bankman-Fried’ı suçlu bulmasından yaklaşık 6 ay sonra, kripto para şirketleri yeniden ünlülerle yaptıkları pazarlama çalışmalarıyla karşımıza çıkmaya başladı.

İşte Bitcoin’in 3 Ocak 2009 tarihinde ilk bloğunun çıkarılmasının ardından ünlü isimler tarafından yapılan ve kripto paraların ana akımdaki benimsenmesindeki artışı gösteren 10 paylaşım.

SpaceX ve Tesla’nın uslanmaz patronu Elon Musk, kripto para topluluğunun çok yakından takip ettiği isimler arasında ilk sırada yer alıyor.

2020 yılının Mayıs ayında Joe Rogan’ın podcast programına konuk olan Elon Musk, finansın sadece paranın kaydını tutmakla ilgili bir konu olduğunu söyledi. Musk, insanlığın geleceği için elimizdeki kaynaklarla neler yaptığımızın kendisi için çok daha ilginç bir konu olduğunu söyledi.

Elon Musk, blockchain’in finans alanında yarattığı devrimin farkında. Bu nedenle 2019 yılında yaptığı “Dogecoin favori kripto para birimim olabilir.” paylaşımından sonra sürekli olarak memecoin DOGE’a destek veriyor.

Kendisini “Doge Father” olarak tanımlayan Elon Musk, geçmişte şu paylaşımı yapmıştı: Yükseltebilirim ama düşürmem.

Lindsay Lohan 2021 yılının Şubat ayında, Bitcoin’de üçüncü blok ödülü yarılanmasından kısa bir süre sonra “Bitcoin aya” ifadesine yer verdiği bir paylaşım yaptı.

Lindsay Lohan 2011 yılında yaptığı bir diğer paylaşımda enflasyonun kontrolden çıktığını söylemişti. Lohan söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Bu anlamda Lindsay Lohan’ın Bitcoin’e destek vermesi pek de şaşırtıcı değil.

bitcoin to the moon 🚀

HBO’nun sevilen dizisi Game of Thrones’ta oynadığı Arya Stark rolüyle tanınan Maisie Williams, 2020 yılında “Bitcoin’de long açmalı mıyım?” ifadesine yer verdiği bir anket paylaşmıştı.

Bu ankette yaklaşık bir milyon kullanıcı oy kullandı ve %53’ü “Hayır” ve %47’si ise “Evet” oyu kullandı.

should i go long on bitcoin ?

