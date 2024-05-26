Donald Trump, Jimmy Fallon ve Justin Bieber’ın toplamda yaklaşık 8 milyon dolar değerinde kripto para yatırımı bulunuyor.

Özet:

Donald Trump geçmişte kripto para karşıtı tutumuyla tanınıyordu. Ancak Trump’ın bu tutumu son dönemde ciddi şekilde değişti.

Kripto paralarla ilgilenen diğer önemli ünlü isimler arasında Justin Bieber, Neymar Jr, Jimmy Fallon ve Kevin Hart yer alıyor.

Kripto para dünyası son yıllarda hızla büyüyerek birçok insanı bu ekosisteme çekti. Ünlü isimler de bu sınıfa yatırım yapmaya başladı ve dikkat çekici portföylere sahip oldular. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri eski ABD Başkanı Donald Trump.

Donald Trump Başı Çekiyor

Arkham Intelligence verilerine göre Donald Trump‘ın kripto para portföyü yaklaşık 7 milyon dolar değerinde. Bu portföyün %65’lik önemli bir bölümünü kendinden esinlenen bir memecoin olan MAGA (TRUMP) oluşturuyor.

MAGA (TRUMP), Donald Trump’ın 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamasının ardından astronomik yükselişler yaşadı. Trump’ın portföyünde ayrıca Ethereum (ETH), USDC, Pepe (PEPE) gibi çeşitli dijital varlıklar bulunuyor.

Ancak asıl ilginç olan şey, Trump’ın geçmişte kripto paralara yönelik yaptığı sert açıklamalara rağmen “U” dönüşü yapması. Öyle ki ABD Başkanı olduğu dönemde Trump, kripto paraların gizemli bir şekilde ortadan kaybolacağını söylemişti.

Donald Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla, kripto para yanlısı bir tutum takınmaya başladı. Hatta Donald Trump kısa bir süre önce seçim kampanyasında kripto paralarla bağış kabul etmeye başladı.

Donald Trump, ABD Başkanlık seçimlerinde kripto para destekçileri için en iyi adayın kendisi olduğunu söyledi.

Kripto Paralara Yatırım Yapan Diğer Ünlüler

Trump’ın yanı sıra, Justin Bieber ve Neymar Jr. gibi ünlü isimler de kripto para dünyasında aktif. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 560 bin doların üzerinde değere sahip bir portföye sahip ve bunun %10’u Ethereum (ETH)’den oluşuyor. Brezilyalı futbol yıldızı Neymar Jr.’ın dijital varlıkları ise 66 bin doların üzerinde ve portföyünün %85’i Ethereum (ETH) ve ApeCoin (APE) içeriyor.

ABD’li komedi programı sunucusu Jimmy Fallon ve Hollywood aktörü Kevin Hart da kripto para sektörünün birer parçası. Fallon yaklaşık 140.000 dolarlık kripto para yatırımına, Hart ise 50.000 dolarlık kripto para yatırımına sahip.

NFT Yatırımları

Bu ünlüler aynı zamanda NFT (Non-Fungible Token) alanında da yatırımlar yapmış durumda. Justin Bieber, 2022 yılının Ocak ayında BAYC koleksiyonundan bir dijital koleksiyon parçası satın alarak manşetlere çıkmıştı. O dönemde yaklaşık 1.3 milyon dolar değerinde olan bu NFT, şu anda yaklaşık 45 bin dolar değerinde, bu da %96’lık bir değer kaybına işaret ediyor.