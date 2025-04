Ünlü dövüşçü Conor McGregor, “REAL” adlı yeni memecoin’iyle kripto dünyasına adım attı.

5 Nisan’da piyasaya çıkan REAL, yalnızca hype üzerine kurulu bir token olmadığını, aksine şeffaflık ve güven temelinde inşa edildiğini savunuyor. McGregor’un bu adımı, memecoin piyasasında hareketliliğin yeniden arttığı ve makroekonomik belirsizliklerin zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş oldu.

I changed the FIGHT game.

I changed the WHISKEY game.

I changed the STOUT game.

Now it’s time to change the CRYPTO game.

This is just the beginning.

This is $REAL @getrealtoken https://t.co/tdUyvqyZHZ#GetReal pic.twitter.com/imoAYwY8D1

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 5, 2025