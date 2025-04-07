Ünlü dövüşçü Conor McGregor, “REAL” adlı yeni memecoin’iyle kripto dünyasına adım attı.

Kriptoya Ring Gibi Girdi

5 Nisan’da piyasaya çıkan REAL, yalnızca hype üzerine kurulu bir token olmadığını, aksine şeffaflık ve güven temelinde inşa edildiğini savunuyor. McGregor’un bu adımı, memecoin piyasasında hareketliliğin yeniden arttığı ve makroekonomik belirsizliklerin zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş oldu.

I changed the FIGHT game.

I changed the WHISKEY game.

I changed the STOUT game. Now it’s time to change the CRYPTO game. This is just the beginning. This is $REAL @getrealtoken https://t.co/tdUyvqyZHZ#GetReal pic.twitter.com/imoAYwY8D1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 5, 2025

“Bu Sıradan Bir Ünlü Token’i Değil”

REAL token, piyasaya geleneksel yöntemlerle değil; bot saldırılarını ve manipülasyonu engellemek için tasarlanan gizli teklif (sealed-bid) açık artırma yöntemiyle çıktı.

McGregor, bu yöntemle gerçek kullanıcıların adil şekilde alım yapabileceğini, içeriden bilgi sızdırmalarına veya botların öne geçmesine karşı sistemin korunaklı olduğunu vurguladı.

Token, spor ve oyun odaklı merkeziyetsiz bir organizasyon olan Real World Gaming DAO iş birliğiyle geliştirildi. Bu yapı, dijital yeniliklerle gerçek spor deneyimleri arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Projenin teknik dokümanına (whitepaper) göre, REAL sahipleri staking ödülleri kazanabilecek ve yönetişim haklarına sahip olacak. Yani projenin gelişimi, doğrudan topluluğun katılımına açık olacak.

Toplam token arzının yaklaşık yüzde 31.5’i Real Gaming DAO’nun hazinesine, yüzde 17’si topluluğa ayrıldı. Geliştirici ekibe ayrılan yüzde 10’luk pay ise sektörde tartışma yarattı çünkü bu oran, benzer projelere göre oldukça yüksek görülüyor.

JUST IN: $200,000,000 liquidated from the cryptocurrency market in the past 60 minutes. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 6, 2025

REAL, Çalkantılı Piyasada Ayakta Kalabilir mi?

McGregor’un karizması ve projenin iddialı yapısı dikkat çekse de sektör uzmanları temkinli bir duruş sergiliyor. Zira REAL token, “meme coin süper döngüsü”nün hız kestiği bir dönemde piyasaya girdi. Ancak buna rağmen birçok yatırımcı, kısa vadeli fırsat arayışında hâlâ bu tarz token’lara yönelmeye devam ediyor.