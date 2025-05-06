Kripto para analisti Chris Burniske’ye göre, eğer piyasa koşulları Bitcoin ve genel kripto piyasası lehine şekillenirse, Solana (SOL) fiyatı 420 dolara kadar yükselebilir.

Burniske’nin analizine göre bu hedef, Bitcoin’in 142.069 dolara ulaşmasıyla mümkün olabilir. İlginç biçimde bu rakam, 69, 42 ve 420 gibi internet mizahında sıkça kullanılan sayılarla örtüşüyor.

Direnç 151 Dolarda, Hedef 420 Dolar

Solana, Nisan sonunda ulaştığı yerel dip seviyeden bu yana yavaş yavaş yükselişe geçti. Ancak 151 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama (EMA) güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkıyor ve fiyat bu seviyeyi henüz aşabilmiş değil.

İşlem hacmindeki düşüş, yükselişin kalıcı olması açısından tehlike işareti. Teknik yapı güçlü olsa da, SOL’un yükselişini sürdürebilmesi için gerçek talep gerekiyor. Bitcoin’in altı haneli fiyatlara ulaşması gibi makro rüzgârlar, Solana’yı 300 doların üzerine, hatta 420 dolara kadar taşıyabilir.

Bu Senaryo için Ne Gerekiyor?

SOL/BTC oranının önceki döngü zirvelerine geri dönmesi, Bitcoin’in yeniden parabolik yükselişe geçmesi ve Solana ağında kesinti veya regülasyon darbesi gibi yapısal sorunların yaşanmaması.

Bu koşullar sağlandığı takdirde, Burniske’nin 420 dolarlık tahmini teknik olarak mümkün. Ancak 151 ve 161 dolar direnç seviyeleri aşılmadan, 200 hatta 420 dolar gibi hedeflerden söz etmek için henüz erken.

Şu anki görünüm teknik açıdan belirsizliğini koruyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı alımda değil, bu da potansiyel hareket alanı olduğunu gösteriyor.

Burniske’nin tahmini, hem döngüsel analiz hem de meme kültürü üzerinden şekilleniyor. Rakamlar rastgele görünse de, eğer piyasa gerçekten bir eufori (coşku) fazına girerse, bu hedef bir hayal değil; yalnızca şu anda spekülatif.